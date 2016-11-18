Havanı temiz tut KOAH’ı unut

Bir tür akciğer hastalığı olan KOAH, sigara, tozlu ve kirli hava nedeniyle ortaya çıkıyor. 40 yaş üstü her 5 kişiden birinin KOAH olduğunu söyleyen uzmanlar, bu hastalığın nefesi kestiğini vurguluyor...
Yaşamak sağlıklı nefes alabilmektir... Her nefesin kıymetini bilmek gerektiğini söyleyen Emsey Hospital'danGöğüs Hastalıkları UzmanıProf. Dr. Ali Metin Görgüner, soluğumuzu kesen sinsi KOAH'a dikkat çekiyor... "KOAH, Kronik (müzmin) Obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığı, nefes yollarındamikroplarla oluşmayaniltihaplanmayla meydanagelen ilerleyici birakciğer hastalığıdır" diyen Prof. Dr. Görgüner, şu uyarılarda bulunuyor: "KOAH'ın görülme sıklığı 40 yaş üstü erişkinlerde yüzde 15-20'dir. Başka bir deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Buna karşılık 10 KOAHhastasının sadece biri doktorabaşvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda, ülkemizde bulunan 3-5 milyona yakınKOAH'lı hastanın sadece 300-500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir." "KOAH yılda 2.9 milyon ölüme neden olan, günümüzde tüm dünyada üçüncü ölüm nedeni haline gelen bir hastalıktır. KOAH gelişimi için en yaygın risk faktörüsigara dumanıdır. Pipo, puro, nargile gibi çevresel tütün dumanı da hastalığa katkıda bulunur. Ayrıca genetik faktörler, mesleki risk faktörleri, özellikle biyomas (odun, tezek, vb.yakıt) kullanımına bağlı iç ortam hava kirliliği de rol oynamaktadır. KOAH'da en sık görülen yakınmalar nefes darlığı,öksürük ve balgamçıkarmadır. Sigara içen kişiler öksürük ve balgamı kanıksarlar ve bu nedenle doktora başvurmazlar. Nefes darlığı nedeniyle fizik aktivitede azalma ortaya çıkar. Hem bu hastalığın önlenmesi hem de ilerlemesini engellenmek için fiziksel aktivite arttırılmalı."
NEFES AÇICI ŞİFALI BİTKİLER
* Meyan kökü: İçierdiği asparagin maddesi sayesinde nefes açıcı olan meyan kökü aynı zamanda iştahsızlığı gideriyor.
* Çörek otu: Alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan çörek otu solunum yollarını açarak nefes darlığına iyi gelir.
* Maydanoz: Maydanoz da bulunan apioller solunum yollarını açarak nefes darlığını giderir.
* Oğultu: Oğul otunda bulunan geraniol maddesi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.
* At kuyruğu: At kuyruğu içinde bulunan tanenler sayesinde astım, bronşite ve nefes darlığına iyi gelir.
* Okaliptüs: İçinde bulunan uçucu yağ asitleri sayesinde akciğerleri güçlendirerek nefes açıcı olan okaliptüs aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir. Tüm bu bitkiler doktora danışılarak kullanılmalıdır.
İLAÇLARLATEDAVİSİMÜMKÜN KOAH'ın tanısı, 'nefes ölçümtesti' ile kolayca konuluyor.40 yaş üstü, sigara içmiş ya daiçmekte olan, tozlu ortamlardabulunan kişilerde müzminseyirli öksürük, balgam ve nefesdarlığı yakınmalarından en azbirinin bulunması halinde kişininbir göğüs hastalıkları hekimitarafından muayene edilip,nefes ölçüm testini yaptırmasıgerekir. KOAH ilerleyici bir hastalıkolmasına karşın önlenebilirve tedavi edilebilir bir hastalıktır.KOAH'lı hastanın yapmasıgereken ilk iş sigarayı bırakmakolmalıdır. Bunun dışında, diğerzararlı toz ve dumandan uzakdurulması, grip ve zatürre aşılarınınyapılması ve nefes yoluylaalınan ilaç tedavisinin yanı sırafiziksel aktivitenin de arttırılmasıgerekir. Ağır egzersizleregerek yoktur. Haftanın belligünlerinde herkesin yapabileceğibir aktivite olan yürüyüşoldukça yararlıdır.
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