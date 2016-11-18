Yol Durumu
  1. Saç dökülmesine yumurta-balık
  2. Kanser cinsiyet ayırmıyor

Havanı temiz tut ’ı unut

Bir tür akciğer hastalığı olan , sigara, tozlu ve kirli hava nedeniyle ortaya çıkıyor. 40 yaş üstü her 5 kişiden birinin KOAH olduğunu söyleyen uzmanlar, bu hastalığın nefesi kestiğini vurguluyor...

Havanı temiz tut KOAH’ı unut
Yaşamak sağlıklı nefes alabilmektir... Her nefesin kıymetini bilmek gerektiğini söyleyen Emsey Hospital'dan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, soluğumuzu kesen sinsi 'a dikkat çekiyor... "KOAH, Kronik (müzmin) Obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığı, nefes yollarında mikroplarla oluşmayan iltihaplanmayla meydana gelen ilerleyici bir akciğer hastalığıdır" diyen Prof. Dr. Görgüner, şu uyarılarda bulunuyor: "KOAH'ın görülme sıklığı 40 yaş üstü erişkinlerde yüzde 15-20'dir. Başka bir deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Buna karşılık 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda, ülkemizde bulunan 3-5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300- 500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir." "KOAH yılda 2.9 milyon ölüme neden olan, günümüzde tüm dünyada üçüncü ölüm nedeni haline gelen bir hastalıktır. KOAH gelişimi için en yaygın risk faktörü sigara dumanıdır. Pipo, puro, nargile gibi çevresel tütün dumanı da hastalığa katkıda bulunur. Ayrıca genetik faktörler, mesleki risk faktörleri, özellikle biyomas (odun, tezek, vb. yakıt) kullanımına bağlı iç ortam hava kirliliği de rol oynamaktadır. KOAH'da en sık görülen yakınmalar nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarmadır. Sigara içen kişiler öksürük ve balgamı kanıksarlar ve bu nedenle doktora başvurmazlar. Nefes darlığı nedeniyle fizik aktivitede azalma ortaya çıkar. Hem bu hastalığın önlenmesi hem de ilerlemesini engellenmek için fiziksel aktivite arttırılmalı."

NEFES AÇICI ŞİFALI BİTKİLER
* Meyan kökü: İçierdiği asparagin maddesi sayesinde nefes açıcı olan meyan kökü aynı zamanda iştahsızlığı gideriyor.
* Çörek otu: Alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan çörek otu solunum yollarını açarak nefes darlığına iyi gelir.
* Maydanoz: Maydanoz da bulunan apioller solunum yollarını açarak nefes darlığını giderir.
* Oğultu: Oğul otunda bulunan geraniol maddesi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.
* At kuyruğu: At kuyruğu içinde bulunan tanenler sayesinde astım, bronşite ve nefes darlığına iyi gelir.
* Okaliptüs: İçinde bulunan uçucu yağ asitleri sayesinde akciğerleri güçlendirerek nefes açıcı olan okaliptüs aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir. Tüm bu bitkiler doktora danışılarak kullanılmalıdır.

İLAÇLARLA TEDAVİSİ MÜMKÜN
KOAH'ın tanısı, 'nefes ölçüm testi' ile kolayca konuluyor. 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan, tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından muayene edilip, nefes ölçüm testini yaptırması gerekir. KOAH ilerleyici bir hastalık olmasına karşın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH'lı hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak olmalıdır. Bunun dışında, diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin de arttırılması gerekir. Ağır egzersizlere gerek yoktur. Haftanın belli günlerinde herkesin yapabileceği bir aktivite olan yürüyüş oldukça yararlıdır.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar