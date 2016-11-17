Zencefil çayı mantarın ilacı

Tedaviye cevap vermeyen birçok hastalığın asıl sebebi candida mantarı enfeksiyonu olabilir... "Candida bir çeşitmaya mantarıdır. Her sağlıklı insanın bağırsağında mevcuttur. Bağırsaktaki diğer mikroorganizmaların, özellikle probiyotikbakterilerin varlığı,candida mantarınınartmasınıengeller. Candida'nın hastalık oluşturması için kontrolsüzce çoğalması yeterlidir" diyen Dr. Fevzi Özgönül, şu uyarılarda bulundu:
TEPEDEN TIRNAĞA...
"Başta obezite olmak üzere kadınlarda tekrarlayan idraryanmaları, vajinal mantarenfeksiyonları, sinirlilik, migren türü baş ağrıları, ishal,karında gaz, kabızlık, midedeekşimeleri, boğazda yanma, ağız kuruluğu, aft oluşumu, ağız kokusu, hazımsızlık, el ve ayak tırnaklarında geçmeyen mantar, çocuklardaöğrenme bozuklukları, bebeklerde ishal veya kabızlık, geçmeyenpişik durumu gibi hastalıkları altından candida mantarı enfeksiyonu çıkabilir. Candida tedavisinde şarküteriürünlerden ve şekerli,asitli gıdalardan uzakdurmak önemlidir. Tüm sebze ve salatalar, bakliyatlar, zeytinyağı,tereyağı ve Hindistan cevizi yağı, ev yoğurdu, soğan, sarımsak,lahana turşusu, sirke, zeytinyaprağı çayı, zencefil çayı ve su hastalıkla mücadelede etkilidir."
TÜKRÜKTESTİ YAPIN
Şeffaf cam bardağı (üzerinde desen olmasın) 2/3 kadar su ile doldurun. Sabah yataktan kalkınca su içmeden veya ağızınızı çalkalamadan bu bardağa tükürün. Tükürüğünüz suyun üzerinde kalıyorsa korkmayın. Büyük olasılıkla candida yok. Eğer tükürüğünüz dibe doğru deniz anası gibi sarkıyorsa veya dibe doğru çökme oluyorsa sizde büyük ihtimalle candida enfeksiyonu var.
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