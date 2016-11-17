Zencefil çayı mantarın ilacı

Tedaviye cevap vermeyen birçok hastalığın asıl sebebi candida mantarı enfeksiyonu olabilir... "Candida bir çeşit maya mantarıdır. Her sağlıklı insanın bağırsağında mevcuttur. Bağırsaktaki diğer mikroorganizmaların, özellikle probiyotik bakterilerin varlığı, candida mantarının artmasını engeller. Candida'nın hastalık oluşturması için kontrolsüzce çoğalması yeterlidir" diyen Dr. Fevzi Özgönül, şu uyarılarda bulundu:



TEPEDEN TIRNAĞA...

"Başta obezite olmak üzere kadınlarda tekrarlayan idrar yanmaları, vajinal mantar enfeksiyonları, sinirlilik, migren türü baş ağrıları, ishal, karında gaz, kabızlık, midede ekşimeleri, boğazda yanma, ağız kuruluğu, aft oluşumu, ağız kokusu, hazımsızlık, el ve ayak tırnaklarında geçmeyen mantar, çocuklarda öğrenme bozuklukları, bebeklerde ishal veya kabızlık, geçmeyen pişik durumu gibi hastalıkları altından candida mantarı enfeksiyonu çıkabilir. Candida tedavisinde şarküteri ürünlerden ve şekerli, asitli gıdalardan uzak durmak önemlidir. Tüm sebze ve salatalar, bakliyatlar, zeytinyağı, tereyağı ve Hindistan cevizi yağı, ev yoğurdu, soğan, sarımsak, lahana turşusu, sirke, zeytin yaprağı çayı, zencefil çayı ve su hastalıkla mücadelede etkilidir."



TÜKRÜK TESTİ YAPIN

Şeffaf cam bardağı (üzerinde desen olmasın) 2/3 kadar su ile doldurun. Sabah yataktan kalkınca su içmeden veya ağızınızı çalkalamadan bu bardağa tükürün. Tükürüğünüz suyun üzerinde kalıyorsa korkmayın. Büyük olasılıkla candida yok. Eğer tükürüğünüz dibe doğru deniz anası gibi sarkıyorsa veya dibe doğru çökme oluyorsa sizde büyük ihtimalle candida enfeksiyonu var.