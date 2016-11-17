Öldüren cazibe

HİLE CEZASIZ KALMADI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), bu yılın ilk 9 ayında 707 kozmetik ürün denetledi. Bu ürünlerin sadece 132'si düzenlemeye uygun çıktı. Ürünlerin 407'sinin teknik düzenlemeye aykırı, 168'inin ise güvensiz olduğu belirlendi. Tespit edilen 168 güvensiz ürünün yüzde 56'sının sahte, kaçak taklit ürün olduğu saptandı. Firmalara ve satıcılara 632 bin 175 TL ceza verildi. Ceza verilen ürünler arasında el ve vücut temizliği için kullanılan sabunların yer alması dikkat çekti. Gül suyunun içinden gül çıkmaması, sabunların kirli olması hayret uyandırdı.
CİHAZLAR DA GÜVENSİZ
Bakanlık, kozmetik ürünlerin yanı sıra hastanelerde kullanılan tıbbi cihazları da denetledi. 2016'nın ilk 9 aylık sürecinde bin 825 ürün denetimi gerçekleşti. Ürünlerden 930'u uygunsuz, 92'si güvensiz çıktı. Bu ürünleri üreten ve satan firmalara, 1 milyon 519 bin 835 TL para cezası uygulandı. Güvensiz ürünlerin çoğuna mevzuata aykırılık gerekçesiyle işlem yapıldı. Bu ürünler arasında ameliyathane lambası, oksijen cihazı, ultrason jeli, diş dolgu materyalleri, diş protezleri, soğuk terapi jelleri vs. bulunuyor.
BAKANLIK LOGOSU ALDATMACA
Sahte kozmetik ürünlerde, zararlı kimyasalların tespit edildiğini belirten bakanlık yetkileri vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
Mutlaka ürünün etiket ve ambalajını inceleyin. Ürünü kullanırken kullanma talimatları ve uyarılara dikkat edin.
"Sağlık Bakanlığı'na bildirimi yapılmıştır", "Sağlık Bakanlığı'ndan onaylıdır" ya da bakanlık logosu taşıyan ürünlere inanmayın.
Kozmetik ürün ambalajında herhangi bir hastalığı tedavi ve teşhis etmeye, önlemeye veya bir fizyolojik fonksiyonu düzenlemeye ilişkin sağlık beyanı ifadeleri kullanılmaz. Eğer bu ifadeler varsa o ürünü almayın.
Rengi, kokusu ve kıvamı değişmiş ürünlerin kullanılmaması gerektiğini unutmayın.
Safure CANTÜRK
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