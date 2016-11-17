Kanser cinsiyet ayırmıyor

Meme kanseri kabusu cinsiyet ayrımcılığı yapmıyor. İstanbulTıpFakültesiGenelCerrahiAnabilimDalıÖğretimÜyesi ve Şişli FlorenceNightingale HastanesiMeme Sağlığı MerkeziDirektörü Prof. Dr. VahitÖzmen erkeklere de meme kanserine karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor...
KADINLARA GÖRE DAHA AZ: "Erkekler meme kanseri olmaz" görüşü yanlış. Bu hastalık, erkekleri de yakalıyor. Tabi bu oran kadınlara göre daha düşük... Çünkü erkeklerde meme dokusu çok gelişmemiştir. Her100 meme kanserininsadece 1tanesi erkekte,99 tanesi kadınlardagörülür. Erkekler, 40 yaşından sonra ayda bir kez duş alırken meme kontrolü yapmalı.
AĞRI: Meme kanseri çoğunlukla kendisini hissettirecek bir ağrı vermiyor. Hastaların yüzde 95'indeağrısız bir kitle olarakkendini gösteriyor. Ağrı, kitle çok büyüdüğü, kemiklere veya göğüs duvarına yapıştığında oluyor.
TEKRARLAMA: Kanser tedavisinden sonra akıllara ilk gelen soru "Hastalık tekrareder mi?" oluyor. Erken tespit edilen ve çok iyi tedavi uygulanan meme kanserinin tekrarlama olasılığı son derece düşüktür. Bu tekrar ya meme ve bölgesel lenf bezlerinde olur ya da sistemik yayılım şeklinde uzak organlara (kemik, akciğer, karaciğer,beyin vs.) olur. Erken yakalanan bazı hastalarda OncotypeDX testi, kanserin 10 yıl içerisindeki nüks ihtimalini daha bilimsel bir şekilde bize iletmektedir.
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