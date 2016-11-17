Yol Durumu
  1. Zencefil çayı mantarın ilacı

Kanser cinsiyet ayırmıyor

erkekleri de tehdit ediyor. Prof. Dr. Özmen, ‘Erkekler, 40 yaşından sonra ayda bir kez memelerini kontrol etmeli’ uyarısı yapıyor

Kanser cinsiyet ayırmıyor
Meme kanseri kabusu cinsiyet ayrımcılığı yapmıyor. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Şişli Florence Nightingale Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Vahit Özmen erkeklere de ne karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor...

KADINLARA GÖRE DAHA AZ: "Erkekler meme kanseri olmaz" görüşü yanlış. Bu hastalık, erkekleri de yakalıyor. Tabi bu oran kadınlara göre daha düşük... Çünkü erkeklerde meme dokusu çok gelişmemiştir. Her 100 meme kanserinin sadece 1 tanesi erkekte, 99 tanesi kadınlarda görülür. Erkekler, 40 yaşından sonra ayda bir kez duş alırken meme kontrolü yapmalı.

AĞRI: Meme kanseri çoğunlukla kendisini hissettirecek bir ağrı vermiyor. Hastaların yüzde 95'inde ağrısız bir kitle olarak kendini gösteriyor. Ağrı, kitle çok büyüdüğü, kemiklere veya göğüs duvarına yapıştığında oluyor.

TEKRARLAMA: Kanser sinden sonra akıllara ilk gelen soru "Hastalık tekrar eder mi?" oluyor. Erken tespit edilen ve çok iyi tedavi uygulanan meme kanserinin tekrarlama olasılığı son derece düşüktür. Bu tekrar ya meme ve bölgesel lenf bezlerinde olur ya da sistemik yayılım şeklinde uzak organlara (kemik, akciğer, karaciğer, beyin vs.) olur. Erken yakalanan bazı hastalarda OncotypeDX testi, kanserin 10 yıl içerisindeki nüks ihtimalini daha bilimsel bir şekilde bize iletmektedir.

-BİTTİ-
Etiketler: , ,
  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar