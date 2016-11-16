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Kararan dirseklerin çaresi lu

Kararan dirseklerin çaresi limonlu tuz
Özellikle kadınların yakındığı dirsek kararmalarından kurtuluşun yolu bitkisel formüllerden geçiyor: "Haftada iki kere dirseklerinizi limonla ovun, 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu kürü güçlendirmek için u a batırabilirsiniz. Ayrıca 1 yemek kaşığı sirke ile 2 kaşık yoğurdu karıştırıp dirseklerinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz."
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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