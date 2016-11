Kalp krizinin temeli anne karnında atılıyor

kadar yaygın olan kalp hastalık ları her yıl yüzlerce can alırken; Türkiye'nin dünyaca ünlü kalpdamar cerrahıönemli açıklamalarda bulundu. Kalp hastalıklarındakadar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tuzcu,dedi. Kalp kriz i dediğimizin aslındaolduğunu belirten Prof. Dr. Tuzcu,vurguladı. Genetik konusunda çok büyük araştırmalar olduğuna işaret eden Prof. Tuzcu şunları kaydetti:"Kronik hastalıklar bir tek gene bağlı değildir. Çoko zemin yaratılıyor ve o zeminin yaratılması yetmiyor çoğu zaman dışarıdan gelen olumsuz etkilerin de bu zeminle etkileşimi söz konusu oluyor. Sağlıklı bir hayat yaşıyorsanız, genetik aynı da olsa, sonuç aynı değil.Anne karnında genetik bir mirasımız olabilir amabunların hepsi çocukluk çağında önem kazanıyor."Kişinin hamilelik sırasında beslenme sinden, çocukluk çağındaki beslenmeye, daha sonraki süreçtekadar çok geniş bir yelpazede etki eden unsurlar bulunduğunu hatırlatan Prof. Tuzcu, şöyle devam etti:basite indirgeyipdemek asla mümkün değil. ÇünküSigara da tek başına bir faktör değil, birçok faktörden biri. AyrıcaBunlar kadar olmasa da yaşanan stresler önemli.Bunların önem derecesi tabii ki fark ediyor. Yaşanan olumsuzluklar sonumuzu belirliyor."Kalp hastalıklarında etkenlerin çokluğu nedeniyle, hastalıkla mücadelede de 'mucize çözümler' olmadığını anlatan Prof. Dr. Murat Tuzcu, şunları söyledi: "Bu işlerin tılsımlı bir değnekle düzelmesi, müthiş bir sebebi veya çok büyük bir yeni buluşun her şeyi ortadan kaldırması gibi bir durum söz konusu değil. Genellikle Türkiye'deki ve dünyanın bir sürü yerindeki tartışmalar bazen yüzeysel olabiliyor. Mucize hiçbir şey yok. Hiçbir ilaç, hiçbir stent, hiçbir ameliyat sağlıklı bir yaşam biçiminin yerini tutmuyor. Korunma önemli."