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Doğru sağlıklı

Doğru yatak sağlıklı uyku
İnsan hayatının yaklaşık 3'te 1'i da geçiyor. Liv Hospital Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk de doğru seçimi ile ilgili önemli bilgiler veriyor: "Yatak ölçüleri kişinin boyundan en az 20 cm uzun, yatak genişliği kişi için en az 95 cm olmalıdır. Orta sertlikte yatak seçilmelidir. Yatak süngerlerinin ve yaylarının esnekliğini ne kadar süre sonra kaybedeceği konusunda da muhakkak bilgi alınmalıdır. Yastık seçiminin de omurga sağlığı açısından önemli olduğu unutulmamalıdır. Belde olduğu gibi boyun bölgesinin de normal duruş pozisyonu desteklenmelidir. Özellikle yan yatışta başın yana düşmemesi, sırt üstü yatışta da arkaya sarkmaması gerekir."
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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