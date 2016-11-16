Doğru yatak sağlıklı uyku

İnsan hayatının yaklaşık 3'te 1'i uykuda geçiyor. LivHospital OmurgaCerrahisi UzmanıDoç. Dr. Çağatay Öztürk de doğru yatak seçimi ile ilgili önemli bilgiler veriyor: "Yatak ölçüleri kişinin boyundanen az 20 cm uzun, yatakgenişliği kişi için en az 95 cmolmalıdır. Orta sertlikte yatak seçilmelidir. Yatak süngerlerinin ve yaylarının esnekliğini ne kadar süre sonra kaybedeceği konusunda da muhakkak bilgi alınmalıdır. Yastık seçiminin de omurga sağlığı açısından önemli olduğu unutulmamalıdır. Belde olduğu gibi boyunbölgesinin de normal duruş pozisyonu desteklenmelidir. Özellikle yan yatışta başın yana düşmemesi, sırt üstü yatışta da arkaya sarkmaması gerekir."
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