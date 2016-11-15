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Yanal : Takıma herkes sahip çıkmalı

futbolcularına güvendiğini herkesin de güvenmesi gerektiğini söyledi

Yanal : Takıma herkes sahip çıkmalı
Teknik Direktör , işlerin şimdiye kadar istedikleri gibi gitmese de takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi. Trabzonspor Dergisi'ne yazı yazan Yanal, kulübün mali yapısını sarsacak transferlere yönelmediklerini söyledi. Yanal, "Bütün oyuncularımın uzun vadede bize çok büyük katkılar sağlayacağına inancım tam. Bazı oyuncularımıza anlamsız ve abartılı haksız eleştiriler yapılıyor" dedi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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