Yanal : Takıma herkes sahip çıkmalı

Teknik Direktör Ersun Yanal, işlerin şimdiye kadar istedikleri gibi gitmese de takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi. Trabzonspor Dergisi'ne yazıyazan Yanal, kulübün mali yapısını sarsacak transferlere yönelmediklerini söyledi. Yanal, "Bütün oyuncularımınuzun vadede bize çokbüyük katkılar sağlayacağınainancım tam. Bazı oyuncularımızaanlamsız ve abartılı haksızeleştiriler yapılıyor" dedi.
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