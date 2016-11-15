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parkinsona işaret ediyor

Uyku bozukluğu parkinsona işaret ediyor
Nöroloji Uzmanı Dr. Fuldan Aktaş, ileri yaş beyin rahatsızlığı olan na dikkat çekti. Parkinsonun, daha çok 60-75 yaşları arasında görüldüğünü söyleyen Aktaş, hastalığın nadir de olsa gençlede de görülebildiğini belirtti. Aktaş, hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi: "Parkinson, beyinde dopamin azlığı neticesinde oluşur. Bu madde, vücuttaki hareketlerimizin akıcılığını sağlayan bir maddedir. Dopamin az salgılanınca hastada titreme ve dengesizlik görülebilir. Ayrıca koku alma bozuklukları, uyku bozuklukları, konuşmada ve yazmada bozukluklar ortaya çıkar. Parkinson hastalığının tedavisinde genellikle ilaçlardan faydalanılır. Medikal tedavide dopamin benzeri ilaçlar kullanılır. Diğer tedavi ise cerrahi tedavidir."
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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