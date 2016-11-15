Tuz-şeker varisi tetikler

SEBZE-MEYVE YİYİN
Varis hastalığında dengeli beslenme önemlidir. Balık, sebze ve meyvelerin tüketilmesi, toplardamarların deforme olmasını önler. Kiraz, böğürtlen gibi meyveler bolca tüketilmelidir. Her iki meyve, bacak ağrılarını azaltır. İçerdikleri antioksidan maddeler sayesinde, toplardamar daha dirençli olmaktadır.
KABIZLIKTAN KORUNUN
Ağırlıklı olarak lifli gıdaların tüketilmesi, bağırsakların temiz olması ve kabızlığın önlenmesi açısından etkilidir. Kabız kalınması durumunda, varis gelişimi toplardamarlara binen yük nedeniyle hızlanmaktadır.
KIZARTMALARA DÜŞMAN OLUN
Şeker, dondurma, kızarmış gıdalar, cips, tütün, tuz ve alkol tüketiminden uzak durulmalı. Bu tür lif içeriği düşük gıdaların tüketilmesine bağlı olarak, kabızlığın gözlenme oranı daha yüksektir.
BİSİKLETE BİNİN
Yürüme, yüzme ve bisiklete binme, özellikle dolaşımın sağlıklı olması açısından faydalı egzersizlerdendir. Bu egzersizler, bacaklarda, baldır kas pompasının dinamik olarak çalışmasını sağlar.
KİLO ALMAYIN
Yaşınıza ve boyunuza uygun vücut ağırlığına sahip olmaya özen gösterin. Obezite veya aşırı kilo alma durumlarında, bacaklarda toplardamar sistemine binen yük artar. Buna bağlı olarak varis gelişir.
DAR PANTOLON GİYMEYİN
Dar kemer ve pantalonlardan uzak durun. Bu tür giysiler, bel bölgesine yaptığı baskı nedeniyle sağlıklı dolaşıma engel olmaktadır.
BACAK BACAK ÜSTÜNE ATMAYIN
Uzun süre ayakta durmak, uzun süre oturmak ve bacak bacak üstüne atmak, toplardamarlara yük bindirdiğinden varisi tetikler. Bu durumlarda, bacak baldır kas pompası yeterli olarak çalışmamaktadır.
MASA BAŞINDA MOLALAR VERİN
Eğer masa başı bir işiniz varsa, uzun süre oturmamaya ve belli aralıklarda ayağa kalkıp dolaşmaya özen gösterin. Benzer şekilde, çalışma pozisyonunda bacaklarınızı geripgevşeterek, baş parmaklarınızı oynatarak, sağlıklı olarak bacak dolaşımınıza katkıda bulunursunuz.
BACAKLARINIZI KALDIRIN
Televizyon seyrederken veya kitap okurken, bacaklarınızı yukarı kaldırın ve dolaşıma katkıda bulunun.
SOĞUK DUŞ YAPIN
Aralıklı olarak bacaklarınıza soğuk duşla masaj yapın. Bu, sağlıklı dolaşım için etkili ve gereklidir.
HER BANYO SONRASI CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN
Her banyo sonrasında, bacaklarınıza yumuşatıcı krem sürerek, hem cildin beslenmesini sağlayın hem de sağlıklı dolaşımı masaj yolu ile sağlayın.
VARİSLERİ KAŞIMAYIN
Genişlemiş varisli damarlarınızı kaşımayın. Unutmayın ki, incelmiş olan cilt nedeniyle enfeksiyon gelişme riski oldukça yüksektir. Özellikle uzun süredir varisi bulunan hastalarda dolaşıma yardımcı olmak kadar, cilt bakımına da önem vermek gerekir.
BACAKLARINIZI 20 DAKİKA DİNLENDİRİN
Günde en az bir defa, her iki bacağınızı kalp seviyenizin üzerine çıkarıp, 20 dakika süre ile ayaklarınızı dinlendirin. Bu sayede, yer çekimi nedeniyle bacak toplardamarlarında oluşan kan birikmesi engellenir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.