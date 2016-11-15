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Evinizi ilaçlarken çocuğunuzu etmeyin

Evinizi ilaçlarken çocuğunuzu kanser etmeyin
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Harvard Üniversitesi'nde yapılan ve aileleri yakından ilgilendiren bir araştırmaya dikkat çekti. Buna göre, böcek ilaçlarına maruz kalmak, çocukluk dönemi kanserlerinin gelişmesine ve IQ düşüklüğüne sebep oluyor. Evlerde böcek ilacı kullanımı çocuklar arasında lösemi ya da lenfoma (lenf i) riskini arttırıyor. Op. Dr. Betül Görgen, böcek ilaçlarının güvenli kullanımıyla ilgili vatandaşlara şu önerilerde bulunuyor: "Merdiven altı firmalar tarafından bilinçsizce yapılan ilaçlamalar, özellikle çocukların sağlığını etkiliyor."
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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