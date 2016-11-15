Evinizi ilaçlarken çocuğunuzu kanser etmeyin

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. BetülGörgen, Harvard Üniversitesi'nde yapılan ve aileleri yakından ilgilendiren bir araştırmaya dikkat çekti. Buna göre, böcek ilaçlarına maruz kalmak, çocukluk dönemikanserlerinin gelişmesine veIQ düşüklüğüne sebep oluyor. Evlerde böcek ilacı kullanımı çocuklar arasında lösemi ya da lenfoma (lenf kanseri) riskini arttırıyor. Op. Dr.Betül Görgen, böcek ilaçlarının güvenli kullanımıyla ilgili vatandaşlara şu önerilerde bulunuyor: "Merdiven altıfirmalar tarafındanbilinçsizce yapılanilaçlamalar, özellikleçocukların sağlığını etkiliyor."
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