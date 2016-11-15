Doğal viagra nane

Cinsel istek, yaşın ilerlemesine bağlı olarak azalıyor. Yıllara meydan okuyarak cinsel hayatı canlandırmanın yolu ise doğal gıdalardan geçiyor. Bunların başında vitamin deposunane yer alıyor. A, C, demir,kalsiyum, magnezyumve omega-3 içeren nane, "afrodizyak" etkiler yapıyor. Erkek ve kadında cinsel isteği kamçılıyor. Kan dolaşımını da hızlandıran nane, bu özelliği sayesinde cinsel gücü arttıranviagra ilacını aratmıyor. İktidarsızlık riskini azaltıyor. Bu mucize bitki, sperm kalitesini de arttırarak çocuk sahibi olamayan beylerin kısırlık tedavisine yardımcı oluyor. Uzmanlar, yapılan araştırmalara dayanarak nanenin faydalarını şöyle özetliyor:
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Strese ve baş ağrısına iyi gelir.
Kalp krizi riskini azaltır.
Ateşi düşürür.
Sindirimi kolaylaştırır.
Sinirsel iktidarsızlığa iyi gelir.
Mide bulantısını alır.
Ağız kokusunu önler.
Kas ağrılarını hafifletir.
Soğuk algınlığının daha çabuk geçmesini sağlar.
Astıma iyi gelir.
Tansiyonu dengeler.
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