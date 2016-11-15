Balık diyetiyle kilo ver

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Safiye Taş, hastalıklara savaş açan vitamin deposu balığın, diyet listelerine mutlaka dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Zayıflamak isteyenlere bol bol balık tüketmelerini önerdi. Dr. Safiye Taş, "Haftada en az 2-3 kez balık yemek, kilo kontrolünü sağlar. Balığın içerisinde bulunan omega-3 yağ asitleri, özellikle bel ve kalça bölgesindeki yağlanmayı önler" dedi.