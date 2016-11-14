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Tuzlu şifa

Ekmek ve şekere savaş açan Prof. Dr. Karatay, kaya tuzunu öve öve bitiremedi. Ünlü doktor ‘Kaya tuzu odaları bile hastalıkları tedavi ediyor’ dedi.

Tuzlu şifa
Prof. Dr. Canan Karatay, ezberbozan açıklamalarıyla tıp dünyasını sarstı. "Şekeri ağzınıza sürmeyin. Bol bol doğal tereyağ, yumurta ve sakatat tüketin" diyerek meslektaşlarını şaşırttı. Her açıklamasıyla tartışma yaratan ünlü doktor, Boğaziçi Üniversitesi "BÜ'yülü Bir Gün" etkinliğine katıldı. Burada "Beslenme tuzakları" adlı bir konuşma yaptı. Sağlıklı bir yaşam için, şeker ve ekmekten uzak durulması gerektiğini bir kez daha söyleyen Karatay, "Ekmek ve şeker vücudunuzdaki tüm hastalıkların baş kaynağıdır, yediğimiz, içtiğimiz şekerler, ekmekler ve işlenmiş tüm karbonhidratlar hastalıkların sebebidir" ifadesini kullandı.

MİNERAL KAYNAĞI
Kaya tuzunun faydalarına da dikkat çeken Karatay, kaya tuzunun ömrü uzattığını açıkladı. Çankırı'da bulunan Tuz Mağarası'nın önemli bir rezerv olduğunu hatırlattı. Ayrıca kaya tuzunun sağlık için önemli bileşenleri barındırdığını, dünyada kaya tuzu odalarının yapıldığını ve bu odalarda bazı hastalıkların tedavi edildiğini anlattı.
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  • 14 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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