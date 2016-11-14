Tuzlu şifa

Prof. Dr. Canan Karatay, ezberbozan açıklamalarıyla tıp dünyasını sarstı. "Şekeri ağzınızasürmeyin. Bol bol doğaltereyağ, yumurta ve sakatattüketin" diyerek meslektaşlarını şaşırttı. Her açıklamasıyla tartışma yaratan ünlü doktor, Boğaziçi Üniversitesi "BÜ'yülü BirGün" etkinliğine katıldı. Burada "Beslenme tuzakları" adlı bir konuşma yaptı. Sağlıklı biryaşam için, şeker ve ekmektenuzak durulması gerektiğini birkez daha söyleyen Karatay,"Ekmek ve şeker vücudunuzdaki tüm hastalıkların baş kaynağıdır, yediğimiz, içtiğimiz şekerler, ekmekler ve işlenmiş tüm karbonhidratlar hastalıkların sebebidir" ifadesini kullandı.
MİNERAL KAYNAĞI
Kaya tuzunun faydalarına da dikkat çeken Karatay, kaya tuzunun ömrüuzattığını açıkladı. Çankırı'da bulunan TuzMağarası'nın önemlibir rezerv olduğunuhatırlattı. Ayrıca kaya tuzunun sağlık için önemlibileşenleri barındırdığını,dünyada kaya tuzuodalarının yapıldığınıve bu odalarda bazıhastalıkların tedaviedildiğini anlattı.
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