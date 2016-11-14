Saç teliyle gebelik tahmin ediliyor

İngiliz uzmanlar, hormon seviyelerinin saç telinden ölçülmesinin tüp bebek tedavisinde gebelik olasılığının tahmin edilmesine imkan sağladığını ortaya koydu. Bu teknik doktorlara tükürük, kan ve idrar testlerine göre daha güvenilir sonuçlar sağlıyor. Saç telinden kortizol seviyesine bakıldığını söyleyen Op. Dr. Seval Taşdemir, şu açıklamada bulunuyor: "Vücutta son 3 ayda kortizol yüksek olduğu zaman biz bunu en iyi saç telinde tespit edebiliyoruz. Bir de 3 santimlik saç telinin incelenmesiyle ortaya çıkıyor olması hasta açısından da daha kolay."