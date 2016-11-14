Kereviz-kakule tansiyonu dengele

Hipertansiyon, yani yüksek tansiyon, kan basıncının normalden fazla olması anlamına geliyor. Atardamarlardaki büyük kan basıncının 140, küçük kan basıncının ise 90'a eşit ya da daha yüksek olduğu durumlara denilir. Yüksek tansiyon ülkemizde her 3 kişiden 1'inde görülen önemli bir sağlık sorunudur. Tedavi edilmediğinde; kalp yetmezliği, kalp büyümesi, damarlarda daralma, felç, böbrek yetmezliği ve körlük gibi ciddi sorunlara neden olan tansiyonun erken teşhisi önem taşıyor. Tıbbi tedavinin yanı sıra bazı gıdalar tansiyonu dengelemede öne çıkıyor...



SARIMSAK: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Tansiyon ve kolesterol düşürücü etkisi vardır.



ALIÇ: Damar sertliğine faydalıdır. Kan basıncını düşürür. Kanda pıhtılaşmayı önler. Kolesterol ve trigliseride iyi gelir.



KEREVİZ: Tansiyon düşürür.



KAKULE: Kan pıhtılaşmasını önler. Pıhtının da çözünmesine yardımcı olur.



TARÇIN: Hem yüksek tansiyonu hem de şeker hastalarının kan basıncını düşürür.



FESLEĞEN: Tansiyonu dengeler. Strese karşı korur. Kan dolaşımını uyarır.



AYRAN: Tuzsuz ayran ve yoğurt da yüksek tansiyon için kullanılabilir. Fakat kesinlikle tuz kullanılmaması gerektiğini unutmayın.



LAVANTA: Tansiyonu normalleştirir. 3 aylık kullanım sonrasında LDL kolesterol seviyelerini ve zararlarını büyük ölçüde azaltır.



LİMON: Limonlu su, tansiyon düşürmek için halk arasında sık kullanılan yöntemdir. Bu yöntemin etkisi tıbbi araştırmalarla da kanıtlanmıştır.



KEDİ PENÇESİ: Hipertansiyon ve nörolojik sağlık sorunlarını tedavi ediyor.



NAR: Bulabiliyorsanız tansiyon yükseldiği anda nar suyu içmeye çalışın. Nar suyu tansiyonu düşürüp normal değerlere ulaşmasını sağlar.



GREYFURT: Tansiyonu düşürmeye yardımcı meyvelerden birisidir.



TEPEDEN TIRNAĞA VÜCUDU VURUYOR

Hipertansiyonun vücuda verdiği zararlar şöyle:

* Kalp yetmezliği, kalp büyümesi, kalbi besleyen damarlarda daralma (koroner arter darlığı), kalbi besleyen damarlarda tıkanma (kalp krizi).

* Beyin kanaması, felç, beyin damarlarında daralma ve tıkanma.

* Böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarında bozulma.

* Büyük atardamarlarda genişleme, bu genişlemelerin yırtılması, bu damarlarda tıkanma. Bunların sonucu, kangren veya ani kanamalara bağlı ölüm gelişir.

* Boyun ve bacak damarlarında tıkanma.

* Görme azalması ve körlük.

* Felç.



BUNLARDAN UZAK DURUN

* Tuz: Hipertansiyonlu kişilerin tuzdan ve tuzlu gıdalardan kaçınmaları gerekir. Yemekleri tatlandırmak için baharatlar en uygun seçim olacaktır.



* Şeker: Tüketim miktarına bağlı olarak tansiyonu yükseltip kalp hastalıklarını da tetikleyebilmektedir.



* Çay-kahve: Kafeinin tansiyonu yükselttiği bilinen bir gerçek. Ancak tüketim miktarınız önemli. 3 fincan kahve veya 6-7 bardak koyu çay içerseniz tansiyonunuz yükselir.



* Kolalı içecekler: İçeriğinde bulunan hem yüksek oranda şeker hem de meyankökünden dolayı vücutta sodyumun tutulmasına neden olabilmekte ve bu nedenle tansiyonu yükseltmektedir.



* Margarin ve tereyağı: Doymuş yağ oranı yüksek bu yağlar yerine sıvı yağ tüketenlerde hipertansiyonun daha düşük seviyede olduğu gözlenmiştir. Bu da yemekleri sıvı yağla yapmak gerektiğini gösteriyor.



* Alkol: Hipertansiyonunuz var ve düzenli alkol tüketiyorsanız bu alışkanlığınızdan da hızlı bir şekilde uzaklaşmanızda fayda var.



