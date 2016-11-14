Kereviz-kakule tansiyonu dengele

SARIMSAK: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Tansiyon ve kolesterol düşürücü etkisi vardır.
ALIÇ: Damar sertliğine faydalıdır. Kan basıncını düşürür. Kanda pıhtılaşmayı önler. Kolesterol ve trigliseride iyi gelir.
KEREVİZ: Tansiyon düşürür.
KAKULE: Kan pıhtılaşmasını önler. Pıhtının da çözünmesine yardımcı olur.
TARÇIN: Hem yüksek tansiyonu hem de şeker hastalarının kan basıncını düşürür.
FESLEĞEN: Tansiyonu dengeler. Strese karşı korur. Kan dolaşımını uyarır.
AYRAN: Tuzsuz ayran ve yoğurt da yüksek tansiyon için kullanılabilir. Fakat kesinlikle tuz kullanılmaması gerektiğini unutmayın.
LAVANTA: Tansiyonu normalleştirir. 3 aylık kullanım sonrasında LDL kolesterol seviyelerini ve zararlarını büyük ölçüde azaltır.
LİMON: Limonlu su, tansiyon düşürmek için halk arasında sık kullanılan yöntemdir. Bu yöntemin etkisi tıbbi araştırmalarla da kanıtlanmıştır.
KEDİ PENÇESİ: Hipertansiyon ve nörolojik sağlık sorunlarını tedavi ediyor.
NAR: Bulabiliyorsanız tansiyon yükseldiği anda nar suyu içmeye çalışın. Nar suyu tansiyonu düşürüp normal değerlere ulaşmasını sağlar.
GREYFURT: Tansiyonu düşürmeye yardımcı meyvelerden birisidir.
TEPEDEN TIRNAĞA VÜCUDU VURUYOR
Hipertansiyonun vücuda verdiği zararlar şöyle:
* Kalp yetmezliği, kalp büyümesi, kalbi besleyen damarlarda daralma (koroner arter darlığı), kalbi besleyen damarlarda tıkanma (kalp krizi).
* Beyin kanaması, felç, beyin damarlarında daralma ve tıkanma.
* Böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarında bozulma.
* Büyük atardamarlarda genişleme, bu genişlemelerin yırtılması, bu damarlarda tıkanma. Bunların sonucu, kangren veya ani kanamalara bağlı ölüm gelişir.
* Boyun ve bacak damarlarında tıkanma.
* Görme azalması ve körlük.
* Felç.
BUNLARDAN UZAK DURUN
* Tuz: Hipertansiyonlu kişilerin tuzdan ve tuzlu gıdalardan kaçınmaları gerekir. Yemekleri tatlandırmak için baharatlar en uygun seçim olacaktır.
* Şeker: Tüketim miktarına bağlı olarak tansiyonu yükseltip kalp hastalıklarını da tetikleyebilmektedir.
* Çay-kahve: Kafeinin tansiyonu yükselttiği bilinen bir gerçek. Ancak tüketim miktarınız önemli. 3 fincan kahve veya 6-7 bardak koyu çay içerseniz tansiyonunuz yükselir.
* Kolalı içecekler: İçeriğinde bulunan hem yüksek oranda şeker hem de meyankökünden dolayı vücutta sodyumun tutulmasına neden olabilmekte ve bu nedenle tansiyonu yükseltmektedir.
* Margarin ve tereyağı: Doymuş yağ oranı yüksek bu yağlar yerine sıvı yağ tüketenlerde hipertansiyonun daha düşük seviyede olduğu gözlenmiştir. Bu da yemekleri sıvı yağla yapmak gerektiğini gösteriyor.
* Alkol: Hipertansiyonunuz var ve düzenli alkol tüketiyorsanız bu alışkanlığınızdan da hızlı bir şekilde uzaklaşmanızda fayda var.
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