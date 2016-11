Çocuk doğurun kanseri kovun!

herkesin korkulu rüyası... Meme kanseri ise kadını hedef alan kanser türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Gelişmiş ülkelerde her 8 kadından biri, ülkemizde de yaklaşık her 9-10 kadından birinde meme kanseri görülüyor. Bu konuda dünya çapında çalışmaları olanise hayat kurtaran açıklamalar yapıyor., meme kanseriyle ilgili şu uyarılarda bulunuyor:Meme kadınlar için son derece önemli bir organdır. Annelik ve kadınlık sembolüdür. Doğumdan itibaren oldukça önemli değişimler gösterir ve en azile bu değişimler gerçekleşir. Meme kanseri, süt yapan meme dokusu ve daha sık olarak sütü taşıyan süt kanallarından kaynaklanan bir tümördür. Genel olarakBaşlangıçta çevresine yayılma eğilimi olmayan kanser, zaman geçtikçe kan damarları ve lenf kanalları içerisine geçerekyayılabilir.Çocukhastalığa yolaçan ilk nedenler arasında yer alıyor.da kanserin nedenlerinden sadece birkaçı. Ailede birinci derecede memekanseri görülmesi ise hastalığın genetiknedenleri arasında yer alıyor. Meme vegöğüs duvarına çocukluk döneminderadyasyon alınması da diğerbir etken.Bazı kadınlarımız ailede meme kanseri bulunmamasını ya da yukarıdaki risk faktörlerine sahip olunmamasını gerekçe gösteriyor. Hastalığı önemsemiyor. Bu nedenle tanı ve tedavi de geç kalınıyor.Memedekison derece önemli. Hastalık bazen kendisiniolarak gösteriyor.Meme kanserinde erken tanı son derece önemli. Buna göre kadınların bulundukları yaşa göre aşağıdaki tarama yöntemlerini uygulamaları gerekir:Kadınlar, 20 yaşından itibaren ve yaşadıkları süre içerisinde ayda bir kezkendilerini muayene etmeli. Ayna karşısında ellerinizi başınızın üzerinde iken, her iki memenizi kontrol edin. Meme başlarında çekilme, derisinde ve başında içeri çökme, meme derisinde renk değişikliği ve kabarıklık olup olmadığını gözlemleyin.Sağ eliniz başınızın arkasında iken, sol elinizin 2.3.4. parmaklarının uç ve iç kısımları ile sağ memenizi yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru, dıştan içe doğru ve meme başından başlayarak dışa doğru daire çizdirerek tümüyle muayene edin. Her iki koltuk altını da hafifçe bastırarak yoklayın.Sol eliniz başınızın arkasında iken sağ elinizle de sol memenizi aynı şekilde muayene ediniz.kanserini kesin olarak gösteren ve erken tanısını sağlayan bir kan tahlili yok. Meme kanserli kadınlarda özellikle CA15-3, bazen de CEA gibi tümör belirteçleri yükselebilir. Ancak bunlar daha çok meme kanseri tanısı alan ve tedavi edilen hastaların takibinde kullanılabilir. Bu belirteçlerin kanda düzeyleri yükseldiği zaman hastalığın tekrarı söz konusu olabilir. Bu durumda daha geniş araştırmalar yapılmalıdır., 35- 40 yaş arasında bir defa mamografi çektirerek sonraki kontrollere örnek olacak temel bir filme sahip olur. Yüksek risk grubuna girmeyenler 40 yaşından sonra yılda bir defa mamografi çektirebilir. Meme kanserlerinin % 80-85'i mamografide görülebilir.