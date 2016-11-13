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’ deyip geçme zatürreyi davet etme

Mevsimsel hastalıkları ciddiye almayıp kendi kendine tedaviye kalkışanlar dikkat! gibi basit görülen rahatsızlıklar zatürreye çevirip ölümcül olabiliyor

‘Grip’ deyip geçme zatürreyi davet etme
Bulaşıcı bir akciğer enfeksiyonu olan zatürre, sonuçları ölüme kadar gidebilen ciddi bir hastalık... Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Orhan Dalkılıç, özellikle bakteri, virüs, parazit, mantar gibi mikrobik etkenlerin yanı sıra grip ve alerjinin de zatürreye neden olabileceğine dikkat çekiyor. 65 yaş ve üzeri kişiler, KOAH, diyabet, böbrek, kalp gibi ek bir ağır hastalığı olanlar, solunum yetmezliği oluşanlar, kanser tedavisi görenler, tedavide geç kalanlar veya destek tedavisi almayanlarda zatürrenin ölümcül olabileceğine dikkat çeken Dr. Orhan Dalkılıç, şu önerilerde bulunuyor...

BULAŞICI ÖZELLİĞİ VAR
Tıptaki adı pnomoni olan zatürre, çeşitli nedenlerle ve özellikle bakteri, virüs, parazit, mantar gibi mikrobik etkenlerle akciğerlerin doku kısmının tutulduğu iltihabi, bulaşıcı bir alt solunum yolu hastalığıdır. Bazen çeşitli alerjik etkenler, çevresel ve mesleki etkenler de zatürre benzeri iltihap oluşturup pnomoni olarak tanımlanır. Zatürre herkeste görülebilir ama sağlık çalışanları, hayvancılıkla uğraşanlar, toplu yerlerde yaşayanlar, bağışıklığı zayıf olanlar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullananlar, sigara içenler, alerjik bünyeli olanlar, zatürre ile temas edenler, çocuklar, yaşlılar ve ek bir ağır hastalığı bulunanlar yüksek risk grubunu oluşturur. Genellikle alerjik kişilerde havayolu virüs veya bakterileri alt solunum yoluna inerek zatürreye neden olabilir. Sinüzit, bademcik iltihabı, farenjit, aspirasyon, kimyasal madde solunması da zatürre oluşumunu tetikleyebilir.

BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN
Zatürre; ateş, üşüme, titreme, öksürük, renkli balgam, göğüs ve sırt ağrısı, hırıltılı soluma, iştahsızlık, renk solukluğu, halsizlik belirtileriyle kendini gösterir. İleri safhalarda solunum yetmezliği, tansiyon düşüklüğü ve bilinç bulanıklığı gelişebilir. Belirtiler hissedilir hissedilmez hemen tedaviye başlanmalıdır. Doğru ve zamanında tedaviyle zatürre 10-21 gün arasında iyileşir. Geç kalınan vakalarda hastalığın sonuçları koma ve hatta ölüme kadar gidebilir.

DOĞRU GIDALAR HAYAT KURTARIR
Soğan-sarımsak: Ezilerek balla karıştırılan soğan-sarımsak bronşların açılmasına yardımcı oluyor.

Sebze suyu: Havuç, kereviz sapı, sarımsak, turp ve maydanoz ile hazırlanacak sebze suyu akciğerlerdeki hasarı onarıyor. Ancak kalp hastası olanlara bu karışım iyi gelmiyor.

Karnabahar: Enfeksiyonla mücadele eden karnabahar, enginar, ıspanak ve bezelye gibi sebzeler zatürre olan kişiye iyi geliyor.

Havuç suyu: Akciğerlerin iyileşmesine yardımcı olan havuç sıkılarak içerisine kırmızı biber konulur. Biber de etkiyi artırır. Akciğerin onarımını hızlandırır.

KORUNMA YOLLARI
Zatürreden korunmak için öncelikle hastalıklı kişilerle temastan kaçınılması gerekir. Sık sık eller yıkanmalı, kapalı ortamlar havalandırılmalı, bol sıvı alınmalı ve dengeli beslenilmelidir. Soğuk havalarda giyime, ortam ısı farkına dikkat edilmelidir. Ayrıca ek bir hastalığı bulunanlar ve belli yaşın üstünde olanlar mutlaka pnömokok aşısı olmalıdır. Aşı zatürreye karşı yüzde 60-70 koruma sağlar. de zatürreye zemin hazırlayabildiği için grip aşısı olunması da faydalıdır.

KİMLER AŞI YAPTIRMALI?
* 65 yaş ve üzerindeki kişiler
* Kalp-damar, böbrek, karaciğer ve şeker hastalığı olanlar
* Pnömonektomi (bir akciğerin cerarahi olarak yerinden tamamen çıkarılması) operasyonu geçirenler
* KOAH ve bronşektazi hastaları
* Dalak disfonksiyonu veya dalağı alınmış olanlar
* Bağışıklık yetmezliği ve bağışıklık sistemini baskılayan tedavisi görenler
* Beyin omurilik sıvısı kaçağı olanlar
* Alkol bağımlıları
* Sigara tiryakileri
* Pnömokok hastalığı riski olan şartlarda yaşayanlar.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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