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artırıyor u

Cep telefonu artırıyor miyopu
Elimizden düşürmediğimiz cep telefonları gözleri tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, sürekli kullananlarda riskinin arttığını belirtiyor. "Telefon ekranları küçük olduğundan miyopiye davetiye çıkarmaktadır. Uzun süreli yakın fokuslanma sebebiyle göz ağrısı ve kas spazmları yaşanmaktadır" diyen Dr. Atabay, şöyle konuşuyor: "Geçmişte 18 yaş civarı duran miyopun günümüzde 30'lu yaşlarda bile ilerlediğini görüyoruz. Bunun sebebi akıllı telefonlardır. Özellikle erken çocukluk dönemlerinde uzun süreli akıllı telefon kullanmak erken miyopiye yol açar."
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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