Cep telefonu artırıyor miyopu

Elimizden düşürmediğimiz cep telefonları gözleri tehdit ediyor. Göz HastalıklarıUzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, sürekli cep telefonu kullananlarda miyop riskinin arttığını belirtiyor. "Telefonekranları küçük olduğundan miyopiyedavetiye çıkarmaktadır. Uzun süreliyakın fokuslanma sebebiyle göz ağrısıve kas spazmları yaşanmaktadır" diyen Dr. Atabay, şöyle konuşuyor: "Geçmişte 18 yaş civarı duran miyopun günümüzde 30'lu yaşlarda bile ilerlediğini görüyoruz. Bunun sebebi akıllı telefonlardır. Özellikle erkençocukluk dönemlerinde uzun süreli akıllı telefon kullanmak erken miyopiye yol açar."
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