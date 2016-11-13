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Askın lezzeti

Askın lezzeti hardal
Sarı çiçekli bitkisi birçok derde deva oluyor. Bu bitki cinsel arzuyu artırarak çiftlerin yüzünü güldürüyor. Aynı zamanda sinirleri kuvvetlendiriyor. Ancak midesi hassas olanlar, karaciğer, damar sertliği ve tansiyonu bulunanların kullanmaması isteniyor. Hardalın faydaları şöyle sıralanıyor:
* Terletici özelliği ile ateşli hastalıklarda, soğuk algınlığında, grip ve bronşit gibi hastalıklarda hastalığı yumuşatarak daha rahat atlatılmasını sağlar.
* Mideye direk etkide bulunarak hazımsızlığı kolaylaştırır, rahatlatır.
* Bağırsakların hareketini düzenleyerek kabızlığı giderir.
* Romatizmal hastalıkları iyileştirerek ağrıların giderilmesini sağlar.
* Antioksidan madde içerdiği için iltihaplı hastalıklara da iyi gelir. Özellikle eklem iltihapları için oldukça faydalı bir bitkidir.
* Kan dolaşımına etki ederek dolaşımı düzene sokar.
* Hardal lapa haline getirilerek ağrılı veya yanık olan yere konursa iyileşmeyi hızlanırır.
* Sinir sistemine de etki eder ve sinirleri gevşeterek kişinin rahatlamasını sağlar.
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  • 13 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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