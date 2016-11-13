Askın lezzeti hardal

Sarı çiçekli hardal bitkisi birçok derde deva oluyor. Bu bitki cinselarzuyu artırarak çiftlerinyüzünü güldürüyor. Aynı zamanda sinirleri kuvvetlendiriyor. Ancak midesi hassas olanlar, karaciğer, damar sertliği ve tansiyonu bulunanların kullanmaması isteniyor. Hardalın faydaları şöyle sıralanıyor: * Terletici özelliğiile ateşli hastalıklarda,soğuk algınlığında,grip ve bronşit gibihastalıklarda hastalığıyumuşatarak daharahat atlatılmasınısağlar.
* Mideye direk etkide bulunarak hazımsızlığı kolaylaştırır, rahatlatır. * Bağırsakların hareketinidüzenleyerekkabızlığı giderir.
* Romatizmal hastalıkları iyileştirerek ağrıların giderilmesini sağlar. * Antioksidan maddeiçerdiği için iltihaplıhastalıklara da iyigelir. Özellikle eklemiltihapları için oldukçafaydalı bir bitkidir.
* Kan dolaşımına etki ederek dolaşımı düzene sokar. * Hardal lapa halinegetirilerek ağrılıveya yanık olanyere konursa iyileşmeyihızlanırır.
* Sinir sistemine de etki eder ve sinirleri gevşeterek kişinin rahatlamasını sağlar.
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