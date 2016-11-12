Soyun yat kilolarını uykudayken yak...

Washington State Üniversitesi uzmanlarının araştırması yankı uyandırdı. Araştırma sonucunda çıplak uyumanın metabolik hızı artırarak kilo verdirdiği ortaya çıktı. Soyunup uyunduğunda vücudun kendisini ısıtmak için bir yağ ürettiğini söyleyen uzmanlar, "Kişi bunu fark etmez ama bu süreçte kalori yakılır. Yani yağ üreterek kendini ısıtmaya çalışan vücut aslında metabolizmayı hızlandırarak yağ yaktırır" dedi.