‘Leylekler getiriyor’ yalanına sığınmayın

MERAKINI UYANDIRMAYIN
Çocukların hem ruhsal hem de fiziksel anlamda sağlıklı gelişimi için özellikle cinsellikle ilgili soruların en doğru şekilde yanıtlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tarhan, şu tavsiyelerde bulundu: "Cinsel eğitim verirken çocuğun merakını ve hayretini uyandırmamaya özen gösterin. Eğer cinsellikle ilgili merak ve hayret uyandırıcı cevaplar veriliyorsa çocuk o alana ilgi duymaya başlar. Çocuğu cinsellik hakkında bilgilendirmemenin sakıncaları göz ardı edilmemelidir. Çocuk merak ettiği bu konuyu bir şekilde ya arkadaşlarından ya da internetten yalan yanlış, kulaktan dolma bilgilerle öğrenebilir. Anne-babanın soruları cevapsız bırakması çocuğun soru sorma kapasitesini düşürür, bu kapıyı da kapatmamak gerekir."
AZARLAYIP TERSLEMEYİN
"Soran çocuk, daima hayatı daha basit öğrenir, sorunlara daha kolay çözüm getirir. Bu yüzden azarlamadan, terslemeden, merak duygusunu yok etmeden sorularını yanıtlamak, o an verilecek bir cevap bulunamıyorsa, 'Bu konuyu araştırıp cevaplayayım' demek ve sonra gerçekten araştırıp düşünüp cevap belirlemek yerinde bir davranış olacaktır."
ORTA YOLU BULMAK BECERİ İSTER
İfrat : Katı, tutucu, titiz, kuralcı, yargılayıcı, suçlayıcı olmak.
Tefrit : Göz yumucu, aşırı hoşgörülü, her istediğini yapıcı, verici olmak.
Orta yol: Sertlik ve yumuşaklık arasında denge.
Tıpkı sabun gibi ; fazla sıkılırsa kayar gider, fazla serbest bırakılırsa yine kayar gider. Tatlı bir disiplinle orta yolu bulabilmek beceri ister.
DİSİPLİN KALP KIRMAK DEĞİLDİR
* Çocuğun ruhsal gelişiminde sevgi, disiplin ve ilgi çok önemli. Disiplinin yanlış kullanılması çocuğun geleceğini yanlış şekillendirecektir.
* Disiplin kalp kırmak değildir. Düzeltmek ve iyileştirmekle yargılamak ve cezalandırmanın birbiri ile karıştırılmaması gerekiyor.
* Disiplin çocuğa hayatın kurallarını öğretmektir, onun kişiliğini ezmek değildir. Çocuğu sağlıklı ve dengeli yetişkinliğe hazırlamaktır. Disiplin çocuğun doğru ile yanlışı ayırma, kendini kontrol edebilme, insan ilişkilerinde sınır koyabilme, iyi ve yardımsever olabilme gibi duygularını güçlendirmektir.
* Çok katı olursanız çocuğun kalbini kırarsınız, saldırgan veya çekingen kişilik ortaya çıkar.
* Eğer çok şefkatli olursanız, çocuğunuz ana kuzusu olur.
* Eğer çocuğu kontrolsüz bırakırsanız size ve topluma yabancılaşır. Çocuğunuzda davranış sorunları oluşmaması için doğru kişilik ölçülerini öncelikle annebabanın bilmesi gerekir.
* Mutluluk atmosferinde adalet yani disiplinin yeri; çocuğun olumsuz isteklerini kontrol altına almasını ona öğretmek, ters davranışlar için adil cezalar, hayatın zor ve tehlikelerini tanımasını sağlamak, iç disiplin, iyilikseverlik, çalışkan olmak, başkalarının hakkına saygı, dürüst ve adil olmak gibi özellikleri kazanmasını sağlar.
* Çocuğu en mutlu edecek atmosfer, sevgi ve disiplinin uygun ölçüde dengelendiği atmosferdir. Bu atmosfer; iyi davranışlara destek olmak, hatalara makul ölçüde göz yummak, değer vermek, zaman ayırmak ve ilgilenmek demektir.
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