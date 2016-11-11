İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nde (TEDES) hız ve kırmızı ışık ihlallerinin yanı sıra "hatalı sollama", "taralı ve güvenlik şeridi ihlali", "park yasağı", "ters yönde hareket etme", "hız koridoruna uymama" durumlarında da ceza yazılacak, sabit sistemlerin yanı sıra "motorsikletli EDS" de olacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye geneline yayılması planlanan TEDES'in İstanbul'da kurulması için çalışma başlatıldı.

TEDES'ler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kent sınırları içerisinde tesis edilen noktalarda, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla kurulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü, kentte 150'den fazla noktada kurulması hedeflenen TEDES projesi için aralıkta ihaleye çıkacak. Projenin hayata geçmesiyle kent genelinde kullanılan EDS'ler yerini TEDES'e bırakacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, TEDES'in kurulmasının ardından Karayolları Trafik Kanunu'na eklenen madde uyarınca, aylık dönemler halinde yapılan tespitlere dayanılarak düzenlenen trafik idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan trafik idari para cezasının yüzde 30'u oranındaki tutarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine sistem kullanımı hizmet bedeli olarak ödeyecek.

MOTOSİKLETLİ EDS DÖNEMİ

Sabit ve mobil sistemlerle trafik ihlali yapan sürücülerin tespiti için kurulacak TEDES'te yeni uygulamalar bulunuyor.

Yeni sistemde, sabit ihlal tespit sistemlerinin kurulma olanağının bulunmadığı yerlerde denetlemeler yapılabilmesi amacıyla mobil ihlal tespit sistemlerinden faydalanılacak.

Buna göre, ihlal tespiti yapacak mobil elektronik denetleme sistemlerine motosikletli araçlara kurulacak sistemler de eklenecek. Kameralı ve radarlı sistemlerle donatılacak "Motor EDS" adı verilen yeni sistem ile hız, kırmızı ışık ve park ihlalleri yapan sürücüler, motosikletli ekiplerce tespit edilerek, ceza yazılacak.

UYDUDAN HIZ TESPİTİ YAPILABİLECEK

Vatandaşlar arasında "karakule" olarak bilinen İstanbul'da da kurulacak sabit kuleler, "GPS" adı verilen uydu sistemlerini de kullanabilecek.

Bu sayede hız limitlerini aşan sürücüler hata payı en az şekilde tespit edilecek.

E-5'TE HIZ KORİDORU UYGULANACAK

Aralarında belirli bir mesafe olan aynı güzergahtaki kameralardan geçen araçlar için hız koridoru tanımı ve ortalama hız hesabı yapılacak.

Buna göre, İstanbul trafiğinin en önemli ulaşım aksı olan E-5 hattında da kurulacak kule ve direk şeklindeki TEDES ile hız koridoru uygulaması devreye alınacak. Koridor içinde belirlenen süreden önce çıkan araçlara hız limiti ihlalinden ceza uygulanacak.

KİŞİSEL GİZLİLİĞE DİKKAT EDİLECEK

TEDES'ten elde edilen ve merkeze aktarılan ihlallere ait görüntülerde, kişisel hak ihlalleri dikkate alınarak sürücü haricindeki araç içi bölümler otomatik olarak maskelenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü altyapısı ile ortaklaşa çalışan ve plaka tanıma sistemine sahip TEDES'lerde, bir ihlale ilişkin araç plakası, ihlal zamanı, fotoğrafı, lokasyonu, videosu gibi tüm bilgiler sorgulanarak ceza tutanakları düzenlenecek.

SÜREKLİ İHLAL YAPANLAR "KARA LİSTE"YE ALINACAK

TEDES'te sürekli ihlal yaparak giden araçlara ait plakalar "kara liste" uygulaması ile takip altında tutulacak.

Kara listeye alınan araçlar, sistem tarafından sürekli kontrol altında tutulacak. Kara listeye alınan araçtaki sürücü ihlal sayısını azaltması halinde araca ait plaka kara listeden çıkarılacak.

Gece aydınlatma ışığı sistemiyle de araçların plakaları kayıt altına alınabilecek.