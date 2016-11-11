Farkında mısın eğitim şart!

ANNE-BABA PANİK YAPMAMALI
"Okul öncesi öğretilecek cinsellikle ilgili kavramlarla, okul dönemindeki ya da buluğ çağındaki çocuğa öğretilecek kavramlar farklıdır. Okul öncesi çocuklarda realite duyusu gelişmemiştir. Bu yaşlarda cinsellik taşıyan bir harekette bulunduğunda, anne-babalar panikler. Ancak çocuk için bu hareketler cinsel bir eylem değil, yeni ve öbür bir şeydir. Annebabanın paniklediğini gören çocuk için bu hareket daha ilginç hale gelebilir ve yapmaya devam edebilir. Eğer ebeveynlerin birincil tepkisi paniklemek olmazsa, anne-baba nötr kalmayı başarabilir ve çocuğun ilgisini başka alanlara çevirebilirse çocuk bir süre sonra bu hareketini bırakır."
TABU OLARAK KALMAMALI
Cinsel eğitimin mutlaka çocuğun yaşına uygun şekilde verilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu: "Cinsel eğitimle cinsel özgürlüğün ve tesadüfen cinselliğin kuşkusuz birbirinden ayrı tutulması gerekiyor. Herhangi bir konuda çocuğa doğru şekilde eğitim verilmezse çocuk o konu hakkında kulaktan dolma, asılsız bilgiler edinebilir. Bunun daha büyük sakıncaları vardır. Eğer cinsellik çocuk için tabu olarak kalmaya devam ederse ileriki yıllarda başka sorunlar yaşanabilir; örneğin söz konusu bir kız çocuğuysa vajinusmus hastalığına yakalanabilir, evliliğinde sorunlar çıkabilir."
MAHREMİYETİ ANLATMALISINIZ
"Doğru/dürüst bir cinsel eğitim vermek/saptamak için çocuğa mahrem alanları öğretilmelidir. Okul çağına yaklaşmış bir çocuk evde çıplak dolaşıyorsa bu çocuğa neyin mahrem olduğunu anlatmak gerekir. Küçük yaştan itibaren çocuğa mahremiyet duygusu aşılanmalı, sınırları belirtilmelidir. Bedeninin sadece kendine ait olduğu, özel bölgeliri, kimsenin ona dokunmayacağı anlatılmalıdır. Hiç tanımadığı bir kişi çocuğun bu özel bölgelerine dokunursa ona mutlaka bağırması ve çığlık atması gerektiği öğretilmelidir."
YARIN: CİNSEL KİMLİK NASIL KAZANDIRILIR?
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