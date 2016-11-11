Falda Parkinson görülmüyor!

İleri yaş hastalığı olan Parkinson, nadiren de olsa gençleri yakalıyor. Uyku bozukluğunun Parkinson belirtisi olabileceğini söyleyen Dr. Fuldan Aktaş, kafeinin ise hastalığı geciktirdiğine dikkat çekiyor...
Alzheimer'den sonra yaşlılarda en çok görülen ikinci hastalık Parkinson, kendisini önceden belli ediyor. İstanbul Cerrahi Fulya Hastanesidoktorlarından NörolojiBölümü Uzm. Dr. FuldanAktaş, Parkinson'un bir beyin hastalığı olduğunu belirterek, "Alzheimer gibi 60-75yaş arasında daha sık görülür. Yüzde 10 kadarı 40 yaşın altında olmaktadır. Çok nadiren de 20 yaş altındaki gençlerde görülebilir. Bunun nedeni de genetik olmasıdır" diyor. Kırsalyaşamda bulunanlar, kuyusuyu kullananlar ve bazı toksik etkilere maruz kalanlarda Parkinson'un daha sık ortaya çıktığını söyleyen Dr. Aktaş, "Kafein kullanımıolanlarda isedaha geç görülebilir" şeklinde konuşuyor. Dr. Aktaş, hastalıkla ilgili şu bilgileri veriyor: "Parkinson beyinde dopamin azlığı sonucu olur. Dopaminaz salgılanınca da hastadakatılık, tutukluk,yavaşlık, titreme vedengesizlik görülebilir.Ayrıca kokualma bozuklukları,uyku bozuklukları,konuşmada ve yazmadabozukluklar ortaya çıkar."
DEPRESYONA DİKKAT!
"Parkinson hastalarında ağrı da olabilir. 'Santral ağrı' denen başka bir ağrı şekli vardır ki bunun tedavisi biraz zordur. Hastanın alnında, yüzünde veboynunda yutma sırasında ağrılarolur. Ayrıca Parkinson'da depresyon da görülür. Depresyon tedavisinde de hem dopamin maddeleri hem de bazı diğer depresyona ait bazı maddelerden, ilaçlardan faydalanılır."
İLAÇ VE CERRAHİ TE DAVİ YÖNTEMLERİ
Parkinson tedavisinde daha çok ilaçların kullanıldığını söyleyen Uzm. Dr. Fuldan Aktaş, "Yardımcı ilaçlar da Parkinson belirtilerini azaltabilir" dedi. Cerrahi yönteme de başvurulduğunu belirten Dr. Aktaş, şöyle konuştu: "Cerrahi tedavi noktasal olarak dopamin üreten hücrelerdeki uyarıyı sağlayıcı pil konumu ve değişik stimülasyonlardan oluşabilir. Ayrıca hastalıkla ilgili gen çalışmaları da devam etmektedir."
İyi gelenbesinler Kara üzüm: Çekirdekli kara üzümün iyi geldiği hastalıklardan bir tanesi de Parkinson.Tedaviye ek olarak doktor tavsiyesiyle kara üzüm yenilebilir. Tarçın: Parkinson'un rutin tedavisinde yardımcı olarak tüketilebilir. Kereviz tohumu: Yapısındaki bileşikler, damar hastalığına bağlı bunamaya karşı koruyucu etki gösteriyor. Bakla: Parkinson'u kökten çözmese de vücutta bıraktığı olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Bu sebeple bakla tüketebilirsiniz, ancak kesinlikle aşırıya kaçmamanız gerekir.
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