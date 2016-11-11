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güç veriyor

Cinsel hayata olumlu katkı sağlayan meyveler arasında başı çekiyor.

Avokado güç veriyor
Sağlıklı ve mutlu bir cinsel hayatın yolu doğru gıdaları tüketmekten geçiyor. Bazı gıdalar sayesinde çiftlerin aşk hayatındaki sorunları yendiğine dikkat çeken uzmanlar, erkeklere yu öneriyor. "Folik asit deposu avokado erkeklerde cinsel gücü artırmaya yardımcı olur. Cinsel isteği artırır" diyen uzmanlar, şu önerilerde bulunuyor:
- Cinsel gücünüzü artırmak için haftada en az 2 avokado yiyebilirsiniz.
- Bu meyveyi bir bardak süt ile birlikte tüketirseniz etkisi daha da artacaktır.
- Erkeklere güç veren kavrulmuş tuzsuz fıstık da kan akımına katkı sağlar.
- Avokadonun yanında L-arginin adlı bir amino asit içeren tuzsuz fıstık yenmesi cinsel kan damarlarını rahatlatır.
- Sıkıntıya düşen erkekler avokado, süt ve fıstık tüketmeleri halinde cinsel sorunlarının üstesinden gelir.
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