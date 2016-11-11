Avokado güç veriyor

Sağlıklı ve mutlu bir cinsel hayatın yolu doğru gıdaları tüketmekten geçiyor. Bazı gıdalar sayesinde çiftlerin aşk hayatındaki sorunları yendiğine dikkat çeken uzmanlar, erkeklere avokadoyu öneriyor. "Folik asitdeposu avokado erkeklerdecinsel gücü artırmayayardımcı olur. Cinsel isteğiartırır" diyen uzmanlar, şu önerilerde bulunuyor: - Cinsel gücünüzü artırmak için haftada en az 2 avokado yiyebilirsiniz.
- Bu meyveyi bir bardaksüt ile birlikte tüketirsenizetkisi daha da artacaktır.
- Erkeklere güç veren kavrulmuş tuzsuz fıstık da kan akımına katkı sağlar.
- Avokadonun yanındaL-arginin adlı bir amino asitiçeren tuzsuz fıstık yenmesicinsel kan damarlarınırahatlatır.
- Sıkıntıya düşen erkekler avokado, süt ve fıstık tüketmeleri halinde cinsel sorunlarının üstesinden gelir.
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