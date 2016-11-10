İstanbullulara iyi haber

İstanbul trafiğini rahatlatması hedeflenen, uzunluğu 17.5 kilometre olan ve 70 bin yolcu taşıması planlanan Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun tünel kazı çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun tünel kazılarının 2016 yılı sonunda bitirilerek, elektromekanik çalışmalarının başlaması planlanıyor. Bu hatta bağlanacak olan Kabataş-Mecidiyeköy metro inşaatı da tüm hızıyla devam ediyor.

MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTI

Uzunluğu 17.5 kilometre olan, 2 viyadük, 15 istasyon bulunan metro hattında, 70 bin yolcu taşınacak. 8 ilçeyi etkileyecek, 300 adet vagonu bulunan hatta, sürücüsüz metro sinyal sistemi kullanılacak.

Metro hattının tünel kazısının yüzde 80'i, istasyon kazısının yüzde 90'ı, istasyon betonarmesinin yüzde 50'si tamamlandı.

Hat, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bağcılar, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe Alibeyköy bölgelerinden geçerek Karadeniz Mahallesinde mevcut Edirnekapı Sultançiftliği hattına, Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi üzerinden Mahmutbey-Başakşehir hattına Mahmutbey de bağlanacak.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı devamında Halkalı Toplu Konutlar, Altınşehir üzerinden Bahçeşehir ve Esenyurt'a uzatılması için ihale çalışmalar başlatıldı.

Hattın, Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane (viyadük üstü), Nurtepe, Alibeyköy (viyadük üstü), Yeşilpınar, Veysel Karani, Akşemsettin, Kazım Karabekir, Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, Giyimkent-Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi, Göztepe ve Mahmutbey istasyonları bulunuyor.

ENTEGRASYON



Hat 4 noktada mevcut raylı sistemler ile entegrasyon sağlanacak. Kabataş-Taksim Funiküler hattı ve Eminönü-Kabataş tramvayı ile Kabataş'ta, Yenikapı-Hacıosman Metro hattı ile Mecidiyeköy'de, Otogar-Bağcılar-Başakşehir hattı ile Mahmutbey'de, Topkapı-Sultançiftliği hattı ile Karadeniz Mahallesinde (Metris bölgesi) entegrasyon sağlanacak.