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'un Avrupa yakasındaki 11 ilçenin bazı bölgelerine, 12 Kasım Cumartesi günü elektrik verilemeyecek.

İstanbulda elektrik kesintisi
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı yatırım, bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında Çatalca'da Subaşı Mahallesi, Gökçeali̇ Mahallesi ve civarı 00.00-03.00 saatleri arasında, Kalei̇çi̇ Mahallesi, Pi̇roğlu Sokak, Ünal Sokak, Varol Sokak, Özgüven Çıkmazı Sokak, Sarraf Sokak, Altınay Sokak, Eda Sokak, Sanayi̇ Çarşısı Sokak, Tekcan Sokak ve civarı da 03.00-06.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Fatih'te Mercan Mahallesi, Uzunçarşı Caddesi, Taci̇rhane Sokak, Fuatpaşa Caddesi, Semaver Sokak, Mercan Caddesi, Havancı Sokak, Nargi̇leci̇ Sokak, Süleymani̇ye Mahallesi, Si̇yavuşpaşa Sokak, İsmeti̇ye Caddesi ve civarında 00.00-05.00 saatleri arasında yapılacak.
Zeytinburnu'nda Beştelsi̇z Mahallesi, 101 Sokak, 102 Sokak, 104 Sokak, 107/1 Sokak, 108 Sokak, 109 Sokak, 110 Sokak, Dr. Kami̇l Kamuran Yadi̇gar Sokak, Dr. Sadık Ahmet Sokak, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi ve civarında 07.00-19.00 saatleri arasında, Seyi̇tni̇zam Mahallesi, Demi̇rci̇ler Si̇tesi̇ 8 Caddesi, Demi̇rci̇ler Si̇tesi̇ 7 Caddesi civarında 13.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Başakşehir'de Güvercintepe Mahallesi, Akkiraz Sokak ve civarına 08.00-12.00 saatleri arasında, Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi, Uluyol Caddesi, Ata Caddesi ve civarına 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Büyükçekmece'de Mi̇mar Si̇nan Merkez Mahallesi, İnönü 2 Caddesi, Kadırga Sokak, Kalender 2 Sokak, Levent Sokak, Mendi̇l Sokak, Özden Sokak, Ulubatlı Sokak, Deni̇zkızı Sokak, Eflatun Sokak, Banu Sokak ve civarı 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.
Sultangazi'de 50. Yıl Mahallesi, 2048. Sokak, 2049. Sokak, 2050. Sokak, 2051. Sokak, 2036. Sokak, 2038. Sokak ve civarında 09.00-12.00 saatleri arasında, Esentepe Mahallesi, 2950. Sokak, 2951. Sokak, 2952. Sokak, 2953. Sokak, 2954. Sokak, 2955. Sokak, 2956. Sokak, 2957. Sokak ve civarında 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Güngören'de Gençosman Mahallesi, Merhale Sokak, Özlem Sokak, Avcılar Caddesi, Bostan Sokak, Davutpaşa Caddesi, Sanayi̇ Mahallesi, Ami̇ral Sokak ve civarında 09.00-17.00 saatleri arasında, Merkez Mahallesi, Karaca Sokak ve civarında 10.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Sarıyer'de Uskumruköy Mahallesi, Sezon Sokak, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi ve civarında 09.00-16.00 saatleri arasında, Silivri'de Selimpaşa Mahallesi 6061. Sokak, 6063. Sokak, 6065. Sokak, 610. Caddesi, 6161. Sokak, 6161/1. Sokak, 6163. Sokak, 6201. Sokak, 6202. Sokak, Yeldeğirmeni Caddesi, 608. Cadde ve civarına 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Eyüp'te Defterdar Mahallesi, 1. Ardıç Sokak, Alpteki̇n Sokak, Tunalıgi̇l Sokak, Gürdi̇nç Sokak, Münzevi̇ Kışla Caddesi ve civarı 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba 20:59
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