Fatih'te Mercan Mahallesi, Uzunçarşı Caddesi, Taci̇rhane Sokak, Fuatpaşa Caddesi, Semaver Sokak, Mercan Caddesi, Havancı Sokak, Nargi̇leci̇ Sokak, Süleymani̇ye Mahallesi, Si̇yavuşpaşa Sokak, İsmeti̇ye Caddesi ve civarında 00.00-05.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Zeytinburnu'nda Beştelsi̇z Mahallesi, 101 Sokak, 102 Sokak, 104 Sokak, 107/1 Sokak, 108 Sokak, 109 Sokak, 110 Sokak, Dr. Kami̇l Kamuran Yadi̇gar Sokak, Dr. Sadık Ahmet Sokak, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi ve civarında 07.00-19.00 saatleri arasında, Seyi̇tni̇zam Mahallesi, Demi̇rci̇ler Si̇tesi̇ 8 Caddesi, Demi̇rci̇ler Si̇tesi̇ 7 Caddesi civarında 13.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Başakşehir'de Güvercintepe Mahallesi, Akkiraz Sokak ve civarına 08.00-12.00 saatleri arasında, Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi, Uluyol Caddesi, Ata Caddesi ve civarına 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Büyükçekmece'de Mi̇mar Si̇nan Merkez Mahallesi, İnönü 2 Caddesi, Kadırga Sokak, Kalender 2 Sokak, Levent Sokak, Mendi̇l Sokak, Özden Sokak, Ulubatlı Sokak, Deni̇zkızı Sokak, Eflatun Sokak, Banu Sokak ve civarı 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.
Sultangazi'de 50. Yıl Mahallesi, 2048. Sokak, 2049. Sokak, 2050. Sokak, 2051. Sokak, 2036. Sokak, 2038. Sokak ve civarında 09.00-12.00 saatleri arasında, Esentepe Mahallesi, 2950. Sokak, 2951. Sokak, 2952. Sokak, 2953. Sokak, 2954. Sokak, 2955. Sokak, 2956. Sokak, 2957. Sokak ve civarında 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Güngören'de Gençosman Mahallesi, Merhale Sokak, Özlem Sokak, Avcılar Caddesi, Bostan Sokak, Davutpaşa Caddesi, Sanayi̇ Mahallesi, Ami̇ral Sokak ve civarında 09.00-17.00 saatleri arasında, Merkez Mahallesi, Karaca Sokak ve civarında 10.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Sarıyer'de Uskumruköy Mahallesi, Sezon Sokak, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi ve civarında 09.00-16.00 saatleri arasında, Silivri'de Selimpaşa Mahallesi 6061. Sokak, 6063. Sokak, 6065. Sokak, 610. Caddesi, 6161. Sokak, 6161/1. Sokak, 6163. Sokak, 6201. Sokak, 6202. Sokak, Yeldeğirmeni Caddesi, 608. Cadde ve civarına 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Eyüp'te Defterdar Mahallesi, 1. Ardıç Sokak, Alpteki̇n Sokak, Tunalıgi̇l Sokak, Gürdi̇nç Sokak, Münzevi̇ Kışla Caddesi ve civarı 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.
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