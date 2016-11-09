Meteoroloji saat verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında yer alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile kıyı Ege'de İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde, bu akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olarak görülmesi bekleniyor.



Vatandaşlardan kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİ'DEN 5 İL İÇİN RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşların kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları istendi.