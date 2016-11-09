Çay-süt-peynir dişleri güçlendirir

Sağlıklı ve inci gibi dişlere sahip olmak isteyenlere uzmanlar önerilerde bulundu. Havuç,salatalık ve kerevizin diş etlerini güçlendirdiğini söyleyen uzmanlar, şöyle devam etti: "Su içerek dişlerin temizlenmesi mümkün. Şekerli gıdalar su sayesinde dişlerden temizlenir. Yeşil ya da siyahçay leke yapsa da, bakterileriöldürüp dişlerin ömrünü uzatır.Peynir ve süt de diş sağlığı içinmutlaka tüketilmesi gerekenbesinlerdir. Her ikisinde de kalsiyum ve fosfat bulunur."
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