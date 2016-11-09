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Çay-süt-peynir dişleri güçlendirir

Çay-süt-peynir dişleri güçlendirir
Sağlıklı ve inci gibi dişlere sahip olmak isteyenlere uzmanlar önerilerde bulundu. Havuç, salatalık ve kerevizin diş etlerini güçlendirdiğini söyleyen uzmanlar, şöyle devam etti: "Su içerek dişlerin temizlenmesi mümkün. Şekerli gıdalar su sayesinde dişlerden temizlenir. Yeşil ya da siyah çay leke yapsa da, bakterileri öldürüp dişlerin ömrünü uzatır. Peynir ve süt de diş sağlığı için mutlaka tüketilmesi gereken besinlerdir. Her ikisinde de kalsiyum ve fosfat bulunur."
  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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