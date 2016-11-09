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aşkı!

A ve E vitamini deposu antioksidan etkisiyle kanserden koruyor. Sindirim sistemi dostu bu besin aşk hayatına da katkı sağlıyor...

Balkabağı aşkı!
Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez tatlısı cinsel hayatı da tatlandırıyor. Cinsel arzuyu artırarak mutluluk getiriyor. Uzman diyetisyen İpek Ağaca Özger, "Tam da mevsimiyken balkabağını tüm yemeklerinize ilave etmelisiniz" diyor. Tencere veya fırında pişen her türlü sebze yemeklerinde, kurubaklagil yemeklerinde, et/ tavuk/hindi yemeklerinde, mezelerde de balkabağı kullanılabileceğini belirten Özger, "Balkabağı her türlü lezzete çok yakışıyor" diyor. İpek Ağaca Özger, balkabağının sağlık üzerindeki faydalarını şöyle sıralıyor:

TANSİYONA İYİ GELİR
Yüksek lif içermesi kabızlığı önlemeye yardımcıdır. Sindirim sistemi dostudur.
A vitaminİ ve E vitamin içeriği yüksektir. Göz sağlığı, hücre ve deri yenilenmesinde etkilidir.
Çok güçlü bir antioksidandır. Kanser hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.
Potasyum içeriği çok yüksektir. Dolayısyla hipertansiyona karşı koruyucudur.
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  • 09 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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