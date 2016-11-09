Balkabağı aşkı!

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez tatlısı balkabağı cinsel hayatı da tatlandırıyor. Cinsel arzuyu artırarak mutluluk getiriyor. Uzman diyetisyenİpek Ağaca Özger, "Tam da mevsimiyken balkabağını tüm yemeklerinize ilave etmelisiniz" diyor. Tencereveya fırında pişen her türlüsebze yemeklerinde,kurubaklagilyemeklerinde, et/tavuk/hindiyemeklerinde, mezelerde de balkabağı kullanılabileceğini belirten Özger, "Balkabağı hertürlü lezzete çok yakışıyor" diyor. İpek Ağaca Özger, balkabağının sağlık üzerindeki faydalarını şöyle sıralıyor:
TANSİYONA İYİ GELİR
Yüksek lif içermesi kabızlığı önlemeye yardımcıdır. Sindirim sistemi dostudur.
A vitaminİ ve E vitamin içeriği yüksektir. Göz sağlığı, hücre ve deri yenilenmesinde etkilidir.
Çok güçlü bir antioksidandır. Kanser hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.
Potasyum içeriği çok yüksektir. Dolayısyla hipertansiyona karşı koruyucudur.
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