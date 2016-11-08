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hafızayı kuvvetlendirir

Yeşil çay hafızayı kuvvetlendirir
Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, en çok tercih edilen bitki çaylarının başında gelen hakkında tüketicileri bilgilendirdi. Prof. Dr. Sezik, yeşil çayın iyi bir antioksidan kaynağı olduğuna dikkat çekti. Günde 4-5 kupa yeşil çayın kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azalttığını belirtti. Yeşil çayın içerdiği "teanin" maddesinin ise öğrenme, hatırlama ve kaygı bozukluğunu giderme üzerinde pozitif etkilerinin olduğunu ifade etti.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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