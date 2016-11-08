Yeşil çay hafızayı kuvvetlendirir

Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, en çok tercih edilen bitki çaylarının başında gelen yeşil çay hakkında tüketicileri bilgilendirdi. Prof. Dr. Sezik, yeşil çayın iyi bir antioksidan kaynağı olduğuna dikkat çekti. Günde 4-5 kupa yeşil çayın kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azalttığını belirtti. Yeşil çayın içerdiği "teanin" maddesinin ise öğrenme, hatırlama ve kaygı bozukluğunu giderme üzerinde pozitif etkilerinin olduğunu ifade etti.
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