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Yaşlandıkça ‘’ artıyor

Yaşlandıkça ‘inme’ artıyor
Dünyada beyin-damar hastalığı inmeden her sene 17 milyon kişi etkileniyor. Her yıl dünyada 6 milyon kişi ise sonucu hayatını kaybediyor. Uzman Dr. Memnune Çamsarı, beyin-damar hastalıklarının dünyada en sık görülen hastalık olduğunu belirterek vatandaşları uyarıyor: "İnme, ülkemizde ölüm nedenleri arasında ikinci, kalıcı sakatlıklar nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor. Teşhis ve tedavi konusundaki önemli ilerlemelere rağmen yaşlanan nüfusla birlikte inme geçiren kişi sayısının artacağı öngörülüyor. Erken müdahale ise hayati önem taşıyor."
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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