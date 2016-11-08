Yaşlandıkça ‘inme’ artıyor

Dünyada beyin-damar hastalığı inmeden her sene 17 milyonkişi etkileniyor. Her yıl dünyada 6 milyon kişi ise inme sonucu hayatını kaybediyor. Uzman Dr. MemnuneÇamsarı, beyin-damar hastalıklarının dünyada en sık görülen hastalık olduğunu belirterek vatandaşları uyarıyor: "İnme, ülkemizde ölüm nedenleri arasında ikinci, kalıcı sakatlıklar nedenleri arasında birinci sırada yer alıyor. Teşhis ve tedavi konusundaki önemli ilerlemelere rağmen yaşlanan nüfusla birlikteinme geçiren kişi sayısının artacağı öngörülüyor. Erken müdahaleise hayati önem taşıyor."
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