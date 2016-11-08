  1. Çirkin arkadaş tercihim!
  2. Yaşlandıkça ‘inme’ artıyor

nın gücü!

C vitamini deposu , aşka enerji katıyor. Cinsel gücü arttırarak iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor

Rokanın gücü!
Sağlığa yararları bilimsel olarak kanıtlanan , cinsel hayata da dokunuyor. Uzmanlar, C vitamini deposu rokanın doğal afrodizyak etkisi yaptığını belirtiyor. Buna göre, C vitamininin yanı sıra çeşitli mineraller, kalsiyum ile A, K ve P vitaminleri içeren roka, aşka enerji katıyor. Erkek ve kadında cinsel arzuyu tetikliyor. Roka aynı zamanda cinsel performansı arttırarak iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Uzmanlar rokanın her gün tüketilmesi gerektiğini belirtiyor ve bu mucize besinin sağlığa olan olumlu etkilerini şu şekilde özetliyor:
Hazmı kolaylaştırır ve mideyi korur.
Kanı temizler.
Kemikleri güçlendirir.
Diyabet hastalarına iyi gelir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Cilt ve saç sağlığını korur.
KALP-damar hastalıkları riskini düşürür.
Kabızlığı önler.
Kansere karşı doğal ilaç etkisi yapar.
Antioksidan özelliğiyle gribe karşı koruma sağlar.
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  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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