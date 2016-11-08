Rokanın gücü!

Sağlığa yararları bilimsel olarak kanıtlanan roka, cinsel hayata da dokunuyor. Uzmanlar, C vitamini deposu rokanın doğal afrodizyak etkisi yaptığını belirtiyor. Buna göre, C vitamininin yanı sıra çeşitli mineraller, kalsiyum ile A, K ve P vitaminleri içeren roka, aşka enerji katıyor. Erkek ve kadında cinsel arzuyu tetikliyor. Roka aynı zamanda cinsel performansı arttırarak iktidarsızlıksorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Uzmanlarrokanın her gün tüketilmesigerektiğini belirtiyorve bu mucize besininsağlığa olan olumlu etkilerini şu şekildeözetliyor:
Hazmı kolaylaştırır ve mideyi korur.
Kanı temizler.
Kemikleri güçlendirir.
Diyabet hastalarına iyi gelir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Cilt ve saç sağlığını korur.
KALP-damar hastalıkları riskini düşürür.
Kabızlığı önler.
Kansere karşı doğal ilaç etkisi yapar.
Antioksidan özelliğiyle gribe karşı koruma sağlar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.