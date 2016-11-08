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Gereksizanti biyotik hasta eder

Gereksizanti biyotik hasta eder
Prof. Dr. Çağrı Büke, gereksiz antibiyotik kullanımına karşı vatandaşları uyardı. Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması kapsamında artık antibiyotiklerin reçetesiz verilmediğini hatırlatarak uygulamayı desteklediklerini söyleyen Prof. Dr. Büke, şu açıklamaları yaptı: "Gereksiz antibiyotik kullanımı, dirençli mikroorganizma gelişmesine yol açabilir. Böbreklere zarar verebilir. Karaciğerde enzim yüksekliğine ve kan değerlerinde düşmelere neden olabilir. Ayrıca nörolojik yan etkileri de beraberinde getirir. Kişi başına konusunda rakamlar şunu gösteriyor ki hastaneye herhangi bir sebeple giden 100 kişinin 30'unun reçetesinde antibiyotik yer alıyor."
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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