Gereksizanti biyotik hasta eder

Prof. Dr. Çağrı Büke, gereksiz antibiyotikkullanımına karşı vatandaşları uyardı. Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması kapsamında artık antibiyotiklerin reçetesiz verilmediğini hatırlatarak uygulamayı desteklediklerini söyleyen Prof. Dr. Büke, şu açıklamaları yaptı: "Gereksiz antibiyotikkullanımı, dirençlimikroorganizmagelişmesine yol açabilir.Böbreklerezarar verebilir.Karaciğerde enzimyüksekliğine ve kandeğerlerinde düşmelereneden olabilir. Ayrıcanörolojik yan etkileride beraberindegetirir. Kişi başına antibiyotik kullanımı konusunda rakamlar şunu gösteriyor ki hastaneye herhangi bir sebeple giden 100 kişinin30'unun reçetesinde antibiyotik yer alıyor."
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