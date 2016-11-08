Bisiklet kullanmak ömrü uzatıyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alp Varılsüha, bisiklet kullanma alışkanlığının hastalıklara karşı koruyarak ömrü uzattığını söyledi. Varılsüha, "Bisiklet kullanımı; kilo verme, kalp ve akciğer sağlığı ve ruh sağlığı için olumlu etkilere sahiptir. Bisiklet kullananlar, yüksek tansiyon, kalp krizi, akciğer hastalıklarından uzak duruyor. Bir anlamda bisikletin ömrü uzattığını söyleyebiliriz" dedi. Bisiklet sporunu sağlığı yerinde olan herkesin, her yaşta yapabileceğini dile getiren Varılsüha, özellikle çocukların çok küçük yaşlarda bisikletle tanıştırılmaları gerektiğinin altını çizdi.