Bacaktaki yara varis habercisi

Radyoloji Uzmanı Dr. RenginTürkgüler, bacakta çıkan yaralarınvaris habercisi olduğunu söyledive ekledi: "Bacak yaralarınınoluşumunda varis en önemli etkenlerdenbiridir. Bacaktaki yaranınoluş nedeninin tespiti için kan tahlilive konusunda uzman bir radyologtarafından Doppler US yapılmalıdır.Bacakta bulunan yaralarertelemeye gelmez. Açık yara birsüre sonra iltihaplanır, kokmayave akmaya başlar, ilerleyen zamandabacağın kesilmesine kadar varanciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.Bu nedenye tedaviye gecikmedenbaşlanmalıdır."
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