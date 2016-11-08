Bacaktaki yara varis habercisi

Radyoloji Uzmanı Dr. Rengin Türkgüler, bacakta çıkan yaraların varis habercisi olduğunu söyledi ve ekledi: "Bacak yaralarının oluşumunda varis en önemli etkenlerden biridir. Bacaktaki yaranın oluş nedeninin tespiti için kan tahlili ve konusunda uzman bir radyolog tarafından Doppler US yapılmalıdır. Bacakta bulunan yaralar ertelemeye gelmez. Açık yara bir süre sonra iltihaplanır, kokmaya ve akmaya başlar, ilerleyen zamanda bacağın kesilmesine kadar varan ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenye tedaviye gecikmeden başlanmalıdır."