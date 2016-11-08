  1. Yaşlandıkça ‘inme’ artıyor
  2. Bisiklet kullanmak ömrü uzatıyor

Bacaktaki yara habercisi

Bacaktaki yara varis habercisi
Radyoloji Uzmanı Dr. Rengin Türkgüler, bacakta çıkan yaraların varis habercisi olduğunu söyledi ve ekledi: "Bacak yaralarının oluşumunda varis en önemli etkenlerden biridir. Bacaktaki yaranın oluş nedeninin tespiti için kan tahlili ve konusunda uzman bir radyolog tarafından Doppler US yapılmalıdır. Bacakta bulunan yaralar ertelemeye gelmez. Açık yara bir süre sonra iltihaplanır, kokmaya ve akmaya başlar, ilerleyen zamanda bacağın kesilmesine kadar varan ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenye tedaviye gecikmeden başlanmalıdır."
Etiketler:
  • 08 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar