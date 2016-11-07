Saman nezlesi alerjinin sinyali

Sonbaharda çocuklarda saman nezlesi ve astım gibi alerjik hastalıkların hem sıklığı artıyor, hem de belirtileri alevleniyor. Kapalı ortamlarda virüslerin kolayca bulaşmaları nedeniyle oldukça sık görülen nezle ile grip enfeksiyonları, alerjik bünyesi olan çocuklarda ağır seyrediyor. AcıbademMaslak Hastanesi ÇocukSağlığı ve Hastalıklarıve Çocuk Alerji UzmanıProf. Dr. GülbinBingöl, burun akıntısı,hapşırma, burunkaşıntısı, gözlerdekızarıklık ve kaşıntı gibialerjik nezle belirtilerinin çocuğu rahatsız ettiğini belirterek, "Bu yakınmalar konsantrasyon bozukluğuna yol açıp çocuğun okul performansını düşürebilir. Ebeveynlerin alerjik belirtiler karşısında en kısa sürede hekim başvurmaları önemli" diyor.
ALINACAK ÖNLEMLER
Prof. Dr. Bingöl, şu önerilerde bulunuyor: "Çocuğunuz alerjikse, evdeki nem oranının yüzde 50'nin altında olmasına dikkat edin. Evdeki çiçek diplerindeküf olup olmadığını kontroledin. Ev tozu alerjisi varsa,yatak odasındaki halıyıkaldırın. Çok fazla eşya, baza, büyük giysi dolabı ve yüklü bir kitaplık bulundurmayın, battaniye kullanmayın. Çünkü bu tip eşyalar alerjileri tetikleyebiliyor."
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