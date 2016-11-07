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nin sinyali

Saman nezlesi alerjinin sinyali
Sonbaharda çocuklarda ve astım gibi k hastalıkların hem sıklığı artıyor, hem de belirtileri alevleniyor. Kapalı ortamlarda virüslerin kolayca bulaşmaları nedeniyle oldukça sık görülen nezle ile grip enfeksiyonları, alerjik bünyesi olan çocuklarda ağır seyrediyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl, burun akıntısı, hapşırma, burun kaşıntısı, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı gibi alerjik nezle belirtilerinin çocuğu rahatsız ettiğini belirterek, "Bu yakınmalar konsantrasyon bozukluğuna yol açıp çocuğun okul performansını düşürebilir. Ebeveynlerin alerjik belirtiler karşısında en kısa sürede hekim başvurmaları önemli" diyor.

ALINACAK ÖNLEMLER
Prof. Dr. Bingöl, şu önerilerde bulunuyor: "Çocuğunuz alerjikse, evdeki nem oranının yüzde 50'nin altında olmasına dikkat edin. Evdeki çiçek diplerinde küf olup olmadığını kontrol edin. Ev tozu alerjisi varsa, yatak odasındaki halıyı kaldırın. Çok fazla eşya, baza, büyük giysi dolabı ve yüklü bir kitaplık bulundurmayın, battaniye kullanmayın. Çünkü bu tip eşyalar alerjileri tetikleyebiliyor."
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  • 07 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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