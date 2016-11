Şalgam suyu-kefir kanseri sindirir

vakalarındaki artış korkuturken, uzmanlardanuyarısı geliyor. Sağlığı tehdit eden pek çok hastalığın bağırsakta başladığını belirten uzmanlar,ifade ediyor. İyi bağırsak bakterileriningibi hastalıkları önleyebileceği gibiazaltabileceğini belirtenşu önerilerde bulunuyor...Yetişkin bir insan bağırsağındaBunların bir kısmı faydalı bir kısmı da zararlı bakterilerdir.Sağlıklı bireylerde faydalı bakterilerin sayısı yüksektir.Bu iyi bakteriler 300 metre kare büyüklüğünde bir yüzey oluşturan bağırsak sümüksü zarını koruyucu bir tabaka şeklinde kaplarlar.İyi bağırsak bakterileri bağışıklık sistemini güçlendirir. B7 (biyotin), B12 ve K vitaminlerini sentezler.Bağırsaktaki bakterilerin bozulmuş dengesinin düzenlenmesi vesayısını arttırmak amacı ile probiyotikler kullanılır.Probiyotik;gibi fermente yiyeceklerde bulunur. Sütteki laktozun laktik aside dönüşmesi nedeniyle kefir, laktoz intoleransı olan kişiler tarafından rahatlıkla tüketilebilir.ve faydalı mikroorganizmalardan dolayı probiyotik etkiye sahiptir.Probiyotik gıdalar ince bağırsakta hiçyiyeceklerdir.Soğan, sarımsak, kuşkonmaz, pırasa, enginar, karabuğday, nohut, mercimek, muz, elma, çilek, keten tohumu, ceviz, badem gibi çok çeşitli yiyeceklerde probiyotik vardır.SağlıklI bir yaşam için beslenme de öncelikle doğal probiyotik ve prebiyotiklere yer verilmeli ve her gün düzenli olarak tüketilmeli, bağırsak florasını bozan sigara gibi zararlı maddelerden uzak durulmalı ve spor yapılmalıdır.Uzman diyetisyen Şebnem Kandıralı, brokolinin kanser , diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olduğu belirtildi. Kandıralı, "Brokoli cilt kanserini engeller. Her ay 3 kez brokoli yiyenlerin mesane kanserine yakalanma riskini % 40 azalır" diye konuştu.Sindirim sisteminin korunmasında probiyotik gıdalar olumlu etki gösterirken, karbohidrat içeriği yüksek ve rafine gıdalar olumsuz etki ediyor. Çevre kirliliği, gereksiz ve fazla antibiyotik kullanımı ile stres bağırsak florasının bozulmasına ve iyi bakterilerin sayısının azalmasına neden oluyor.