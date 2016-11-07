Şalgam suyu-kefir kanseri sindirir

Yetişkin bir insan bağırsağında 100 trilyon kadar canlı bakteri ve mantar bulunmaktadır ve bunlar normal bağırsak florasını oluştururlar. Bunların bir kısmı faydalı bir kısmı da zararlı bakterilerdir.
Sağlıklı bireylerde faydalı bakterilerin sayısı yüksektir. Bağırsakta bulunan bakterilerin yüzde 85'i probiyotik dediğimiz iyi bakterilerdir. Bu iyi bakteriler 300 metre kare büyüklüğünde bir yüzey oluşturan bağırsak sümüksü zarını koruyucu bir tabaka şeklinde kaplarlar.
İyi bağırsak bakterileri bağışıklık sistemini güçlendirir. B7 (biyotin), B12 ve K vitaminlerini sentezler. Bağırsak duvarını zararlı maddelerden korur ve bağırsak geçirgenliğini azaltır. Kanseri, egzemayı, ishali, idrar yolu iltihaplarını ve kabızlığı önlerler.
PROBİYOTİK GIDALAR
Bağırsaktaki bakterilerin bozulmuş dengesinin düzenlenmesi ve yararlı bakteri sayısını arttırmak amacı ile probiyotikler kullanılır.
Probiyotik; kefir, yoğurt, lahana turşusu, şalgam suyu, turşu, nar ekşisi, boza gibi fermente yiyeceklerde bulunur. Sütteki laktozun laktik aside dönüşmesi nedeniyle kefir, laktoz intoleransı olan kişiler tarafından rahatlıkla tüketilebilir. Şalgam suyu, içindeki şalgam, siyah havuç ve pancardan dolayı antioksidan etkiye ve faydalı mikroorganizmalardan dolayı probiyotik etkiye sahiptir.
Probiyotik gıdalar ince bağırsakta hiç sindirime uğramadan direkt kalın bağırsağa geçen yiyeceklerdir.
Soğan, sarımsak, kuşkonmaz, pırasa, enginar, karabuğday, nohut, mercimek, muz, elma, çilek, keten tohumu, ceviz, badem gibi çok çeşitli yiyeceklerde probiyotik vardır.
SağlıklI bir yaşam için beslenmede öncelikle doğal probiyotik ve prebiyotiklere yer verilmeli ve her gün düzenli olarak tüketilmeli, bağırsak florasını bozan sigara gibi zararlı maddelerden uzak durulmalı ve spor yapılmalıdır.
BROKOLİ KORUMA KALKANI OLUŞTURUR
Uzman diyetisyen Şebnem Kandıralı, brokolinin kanser, diyabet, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olduğu belirtildi. Kandıralı, "Brokoli cilt kanserini engeller. Her ay 3 kez brokoli yiyenlerin mesane kanserine yakalanma riskini % 40 azalır" diye konuştu.
ANTİBİYOTİKTEN UZAK DURUN
Sindirim sisteminin korunmasında probiyotik gıdalar olumlu etki gösterirken, karbohidrat içeriği yüksek ve rafine gıdalar olumsuz etki ediyor. Çevre kirliliği, gereksiz ve fazla antibiyotik kullanımı ile stres bağırsak florasının bozulmasına ve iyi bakterilerin sayısının azalmasına neden oluyor.
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