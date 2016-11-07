Batı Karadeniz'in batısı ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar şeklinde esmekte olan rüzgarın Salı günü öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, Marmara'da yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin bekleniyor.
Kuzey Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak, güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Güney Ege'de Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak, güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Batı Karadeniz, Marmara ve Ege denizindeki fırtınanın, Perşembe günü (10.11.2016) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor
Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Ege'de fırtına beklendiğini açıkladı.
Batı Karadeniz'in batısı ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar şeklinde esmekte olan rüzgarın Salı günü öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, Marmara'da yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin bekleniyor.
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