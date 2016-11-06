Muz kabuğu siğilin sonu

VÜcudun çeşitli bölgelerinde, özellikle de ellerde çıkan siğiller çirkin görüntüsüyle can sıkıyor. Siğillerden kurtulmak isteyenlere uzmanlar iki öneride bulunuyor: "Küçük bir parça muz kabuğunu siğilin üzerine yerleştirip bantla kapatın. Sabaha kadar bekletin. Siğil yok olana kadar bu işlemi yapın. Sirke de siğillere karşı etkili oluyor. Elma sirkesini bir pamuğa döküp siğilin üzerine yine yara bandı ile yapıştırıp sabaha kadar bekletin. Siğil düşene kadar bu işlemi uygulamayı sürdürün."
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