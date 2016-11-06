Kestane kebap!

Soğuklarda vücut direncini artıran kestane her derde deva oluyor. Potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor ve çinko gibi minerallerbakımından hayli zengin olan kestane, bol lif ile B1, B2 ve C vitamini de içeriyor.
ŞİMDİ TAM MEVSİMİ... Güçlü bir antioksidan olan kestanenin tam mevsimi olduğunu söyleyen uzmanlar, bu yemişin aynı zamanda afrodizyak etkigöstererek, çiftleri mutluettiğini belirtiyor. Kestanenin her türlü pişirme şeklinde sağlığa fayda sağladığını söyleyen diyetisyen Sevinç Yetişen, "İçerisinde yağolmadığı için kilo alma stresiyaşamadan da tüketebilirsiniz"diyor. Sevinç Yetişen, kestanenin sağlığa yararlarını şöyle sıralıyor:
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
* İçerdiği flavonoidler sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösterir. * Kuvvet ve enerji verir. 3 Bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir, hastalıkların iyileşmelerini hızlandırır. * Kandaki kolesterol oranınıdüşürmeye yardımcı olur.
* Varis ve basur şikayetlerini azaltmakta etkilidir. * Karaciğeri dinlendirir,mideyi güçlendirir.
* İshali keser. * Kalın bağırsaklarda oluşaniltihaba iyi gelir.
* Kasları güçlendirir. * Kan dolaşımını düzenler.
* Cildi güzelleştirir. * Sinirsel gerginliği giderir.
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