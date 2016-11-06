  1. Muz kabuğu siğilin sonu
  2. Fazla kilo-stres kısırlığa davet

kebap!

İçerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklığı güçlendiren , herkesin kabusu kanserden de koruyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırıyor

Kestane kebap!
Soğuklarda vücut direncini artıran her derde deva oluyor. Potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor ve çinko gibi mineraller bakımından hayli zengin olan kestane, bol lif ile B1, B2 ve C vitamini de içeriyor.

ŞİMDİ TAM MEVSİMİ...
Güçlü bir antioksidan olan kestanenin tam mevsimi olduğunu söyleyen uzmanlar, bu yemişin aynı zamanda afrodizyak etki göstererek, çiftleri mutlu ettiğini belirtiyor. Kestanenin her türlü pişirme şeklinde sağlığa fayda sağladığını söyleyen diyetisyen Sevinç Yetişen, "İçerisinde yağ olmadığı için kilo alma stresi yaşamadan da tüketebilirsiniz" diyor. Sevinç Yetişen, kestanenin sağlığa yararlarını şöyle sıralıyor:

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
* İçerdiği flavonoidler sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösterir.
* Kuvvet ve enerji verir. 3 Bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir, hastalıkların iyileşmelerini hızlandırır.
* Kandaki kolesterol oranını düşürmeye yardımcı olur.
* Varis ve basur şikayetlerini azaltmakta etkilidir.
* Karaciğeri dinlendirir, mideyi güçlendirir.
* İshali keser.
* Kalın bağırsaklarda oluşan iltihaba iyi gelir.
* Kasları güçlendirir.
* Kan dolaşımını düzenler.
* Cildi güzelleştirir.
* Sinirsel gerginliği giderir.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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