Gutun çaresi elma sirkesi

Geçmişte 'kralların' veya 'zengin' hastalığı olarak bilinen gut,eklemlerde ağrı ve şişme ile kişiyeacı veriyor. Vücutta biriken ürik asit sonucu oluşan hastalıkla mücadelede bazı gıdalar öne çıkıyor. Ananasınağrı kesici özelliği ile gut hastalığına iyi geldiğini söyleyen uzmanlar, şu önerilerde bulunuyor: "Sabahlarıaç karnına suyla karıştırılanlimon suyu içebilirsiniz. Öğle veakşamları yemeğinize elma sirkesiekleyebilirsiniz. Keten tohumuvücudu arındırır. Zerdeçal dehastalıkla mücadele eder."
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