  1. Fazla kilo-stres kısırlığa davet
  2. Hastalık hastalığı kriz geçirtiyor

Gutun çaresi elma sirkesi

Gutun çaresi elma sirkesi
Geçmişte 'kralların' veya 'zengin' hastalığı olarak bilinen gut, eklemlerde ağrı ve şişme ile kişiye acı veriyor. Vücutta biriken ürik asit sonucu oluşan hastalıkla mücadelede bazı gıdalar öne çıkıyor. Ananasın ağrı kesici özelliği ile na iyi geldiğini söyleyen uzmanlar, şu önerilerde bulunuyor: "Sabahları aç karnına suyla karıştırılan limon suyu içebilirsiniz. Öğle ve akşamları yemeğinize elma sirkesi ekleyebilirsiniz. Keten tohumu vücudu arındırır. Zerdeçal de hastalıkla mücadele eder."
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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