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Göze-kulağa ballı !

Göze-kulağa ballı turp!
İşitme, görme ve bellek sorunu olanlar için uzmanlar çok basit ama bir o kadar da etkili karışım önerdi. Vücuttaki yağı ve fazla suyu atan karışım, beyin fonksiyonunu hızlandırıp, hafızayı geliştiriyor, duyma ve görme yetisini kuvvetlendiriyor. Bu karışım için 4 limon, 3 yemek kaşığı bal, 1 orta boy turp, zencefil ve 2 yemek kaşığı toz tarçın gerekiyor. Yapılan karışımdan bir tatlı kaşığı yemek yeterli oluyor.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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