Göze-kulağa ballı turp!

İşitme, görme ve bellek sorunu olanlar için uzmanlar çok basit ama bir o kadar da etkili karışım önerdi. Vücuttaki yağı ve fazla suyu atan karışım, beyin fonksiyonunuhızlandırıp, hafızayıgeliştiriyor, duyma ve görme yetisini kuvvetlendiriyor. Bukarışım için 4 limon,3 yemek kaşığı bal, 1orta boy turp, zencefilve 2 yemek kaşığı toztarçın gerekiyor. Yapılan karışımdan bir tatlı kaşığı yemek yeterli oluyor.
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