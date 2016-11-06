Fazla kilo-stres kısırlığa davet

SEBEPLERİ BELLİ!
1 yıl düzenli ve korunmasız cinsel ilişkide bulunulmasına rağmen, gebe kalınamamasının kısırlık olarak tanımlandığını söyleyen Prof. Dr. Gürgan, mutlaka kadın-erkeğin hekim kontrolüne girerek, çözüm araması gerektiğini belirtti. Dünya genelinde kısırlık oranlarının her geçen gün artış gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Gürgan, genetik ve bağışıklık sistemlerini ilgilendiren problemler, çevre faktörlerinin olumsuz etkileri, genetiği değiştirilmiş gıdaların tüketilmesi, obezite, sigara ve alkol kullanımı, aşırı yorgunluk, stres gibi faktörlerin kısırlığa yol açtığını vurguladı. Prof. Dr. Gürgan, çeşitli nedenlerle geciktirilmiş evlenme yaşının da yumurta ya da sperm faktörlerini olumsuz etkilediğini, her geçen gün sağlıklı gebelik yaşayan kişi sayısının azaldığını vurguladı.
2.6 MİLYON KİŞİNİN DERDİ
İlk tüp bebeğin 1978'de dünyaya geldiğini ve geliştirilen yöntemlerle gebelik oranlarının arttığını anlatan Prof. Dr. Gürgan, "Şu anda her 100 çiftten 17'si kısırlık ile karşı karşıya kalıyor. Ülkemizde de yaklaşık 2.6 milyon kişi kısırlık sorunu yaşıyor" diye konuştu. Çiftlerin büyük bölümünde kısırlık nedeninin tespit edilebildiğini, yüzde 10'luk kısmında ise kısırlığın açıklanamadığını ifade eden Prof. Dr. Gürgan, çiftlerin doğru gıdaları tüketmesini önerdi.
KADIN İÇİN YAŞ ÖNEMLİ
kadınlara ait sorunların, erkeklere oranla daha fazla olduğunu söyleyen Prof. Dr. Timur Gürgan şöyle konuştu: "Çünkü kadını yumurtalıkları, tüpleri, rahmi, rahim yolu ve hormonları, genetiği ile birlikte değerlendirmek gerekirken, erkeği sperm analizi, yumurtalıkları, hormonları ve genetiği ile değerlendirmek yeterli. İleri yaş da kadın için kısırlık nedeni."
BABALIK YOLUNU AÇAN GIDALARI TÜKETİN
Karaciğer
İstiridye
Hindi ve kuzu eti
Susam
Yoğurt
Bezelye
Karides
Fındık
Somon ve ton balığı
Badem
Zeytin
Ispanak
Papaya
Koyu yeşil yapraklı sebzeler
Mercimek
Fasulye
Kuşkonmaz
Yumurta
Kırmızı biber
Domates
Patates
Kabak
Böğürtlen
Kırmızı et (aşırıya kaçmadan)
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