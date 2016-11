Fazla kilo-stres kısırlığa davet

hayali kuran çiftler dikkat! Son yıllardaDünya Tüp Bebek Derneği Başkanı"Geçmişte mililitrede 100-120 milyon olarak belirtilen sperm sayıları, günümüzde 15 milyona kadar düştü. Erkeklerde kısırlık oranının 30 yıl önce yüzde 20-25 iken, şimdi yüzde 45'e çıktı" dedi.1 yıl düzenli ve korunmasız cinsel ilişkide bulunulmasına rağmen, gebe kalınamamasınınolarak tanımlandığını söyleyen Prof. Dr. Gürgan, mutlaka kadın-erkeğin hekim kontrolüne girerek, çözüm araması gerektiğini belirtti. Dünya genelinde kısırlık oranlarının her geçen gün artış gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Gürgan,gibi faktörlerin kısırlığa yol açtığını vurguladı. Prof. Dr. Gürgan, çeşitli nedenlerle geciktirilmiş evlenme yaşının da, her geçen gün sağlıklı gebelik yaşayan kişi sayısının azaldığını vurguladı.İlk tüp bebeğin 1978'de dünyaya geldiğini ve geliştirilen yöntemlerle gebelik oranlarının arttığını anlatan Prof. Dr. Gürgan,diye konuştu. Çiftlerin büyük bölümünde kısırlık nedeninin tespit edilebildiğini, yüzde 10'luk kısmında ise kısırlığın açıklanamadığını ifade eden Prof. Dr. Gürgan, çiftlerin doğru gıdaları tüketmesini önerdi.kadınlara ait sorunların, erkeklere oranla daha fazla olduğunu söyleyen Prof. Dr. Timur Gürgan şöyle konuştu: "Çünkü kadını yumurtalıkları, tüpleri, rahmi, rahim yolu ve hormonları, genetiği ile birlikte değerlendirmek gerekirken, erkeği sperm analizi, yumurtalıkları, hormonları ve genetiği ile değerlendirmek yeterli. İleri yaş da kadın için kısırlık nedeni."KaraciğerİstiridyeHindi ve kuzu etiSusamYoğurtBezelyeKaridesFındıkSomon ve ton balığıBademZeytinIspanakPapayaKoyu yeşil yapraklı sebzelerMercimekFasulyeKuşkonmazYumurtaKırmızı biberDomatesPatatesKabakBöğürtlenKırmızı et (aşırıya kaçmadan)