Kanadalı bilim insanları, kalp krizini tetikleyen faktörlere ilişkin araştırma yaptı. 52 ülkeden 12 bin 461 hasta üzerinde yapılan araştırma sonuçları açıklandı. Üzgün ve sinirliyken yapılan egzersizin, kalp krizi geçirme riskini arttırdığı vurgulandı. Araştırmaya katılanların çoğu, stres atmak için egzersiz yaparken kalp krizi geçirdiklerini anlattı. Araştırmayı yapan ekibin lideri Dr. Andrew Smyth da "Aşırı sinirliyken egzersiz yapmak, tansiyonu yükseltiyor ve kalbi yoruyor" açıklamasını yaptı.
Sinirliyken egzersiz yapmak kalp krizi nedeni
Etiketler: kalp krizi
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
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