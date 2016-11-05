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bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Lor peyniri bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Sporcuların, diyet yapanların ve tansiyon hastalarının gözdesi olan lor peynirinin sağlığa yararları saymakla bitmiyor. Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Gizem Keservuran, nin vücudu güçlendirerek, kanserle savaştığını belirtiyor. Keservuran, mide sağlığını da koruyan lor peynirinin sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini vurguluyor ve ekliyor: "Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlamak için lor peyniri yiyebilir, hastalıkları kendinizden uzak tutabilirsiniz."
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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