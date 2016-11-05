İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, havaların aniden soğuması ile birlikte birçok kişide halsizlik, uyku isteği ve yorgunluk gibi şikayetlerin görüldüğünü ifade etti. Bu durumun 'kış yorgunluğu' olarak adlandırıldığını ifade eden Ömer, uzun süren mevsimsel yorgunluk ile baş edebilmek için uzman hekime başvurulması gerektiğini söyledi. Ömer, "Günlerin kısa olması ve gün ışığıyla temasın azalması nedeniyle, beyinde melatonin düzeyi artarken serotonin düzeyi düşer. Melatonin uykuyu artırırken, serotonin azalması ise halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, isteksizlik gibi belirtilere neden olur. Bu durum uyku, iştah ve enerji düzeyini direkt olarak etkiler. Uzun süren mevsimsel yorgunluk ile baş edebilmek için uzman hekime başvurulması gerekiyor" dedi.

Uzman Dr. Ziya Ömer, "Özellikle kış ayının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan mevsimsel yorgunluk genellikle uykusuzluk ve iştah kesilmesi ve yorgunluk görülür. Bu süreçte karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler ile tatlı yeme isteği ortaya çıkar. Ayrıca konsantrasyon eksiklikleri, ani ruh değişiklikleri, sabah uyanamama, aşırı uyku isteği ve iştahta yaşanabilen azalma mevsim geçişlerinde görülebilmektedir" diye konuştu. Mevsimsel yorgunluğu atlatabilmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için egzersiz yapılmasını öneren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ziya Ömer, "Kış yorgunluğu yaşayan kişiler yaşamlarında bir takım düzenlemelere gitmeli. Yorgunlukla başa çıkabilmenin temel yolu bol bol su içmekten geçiyor. Ayrıca meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeli, yağlı ve karbonhidratlı ağır yiyeceklerden uzak durmalıyız. Sigara ve alkol azaltılmalı, mümkünse hiç kullanılmamalıdır. İmkanlar dahilinde günde 30 dakika yürüyüş veya sportif aktiviteleri yapılmasını öneriyoruz. Düzenli uyku ise yorgunluğu azaltan bir etki yapar. Vitamin ve mineral desteği de ayrıca yarar sağlar" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞE ÇIKIN

İç Hastalıkları Uzmanı Ziya Ömer, şunları söyledi: "Mevsimsel yorgunluğun en önemli nedenleri arasında güneş ışığı eksikliği yatıyor. Güneşli havalarda en az 30 dakika dışarı çıkılmalı ve gün ışığından faydalanmalı."