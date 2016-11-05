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İstanbul'da su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un belirli bölgelerinde 8*9 Kasım tarihlerinde su kesintisi olacak.

İstanbulda su kesintisi
Zeytinburnu'nun tamamı ile Fatih'in bazı bölgelerine, 8-9 Kasım'da su verilmeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli yatırımları arasında yer alan ve iki kıtayı birbirine bağlayacak Avrasya Tüneli inşaat çalışmalarında Yenikapı Kennedy ile Namık Kemal caddelerinin kesişimindeki isale hattının bağlantısı yapılacak.

Bu kapsamda 8 Kasım Salı saat 10.00 ile 9 Kasım Çarşamba saat 16.00 arasında, Fatih'te Cankurtaran, Sultanahmet, Alemdar, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Şehsuvarbey, Muhsine Hatun, Mimar Kemalettin, Katip Kasım, Nişanca, Mesihpaşa, Aksaray, Haseki Sultan, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule, Silivrikapı, Sümbül Efendi ve Mevlanakapı mahalleleriyle Zeytinburnu'nun tamamına su verilemeyecek.
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 12:03
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