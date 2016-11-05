İstanbul'un 9 ilçesinin bazı mahallelerine 7 Kasım'da elektrik verilemeyecek.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre 7 Kasım'da Ataşehir'de 10.00-16.00'da Esatpasa Mahallesi Mehmet Katip, Turan, Ziyapaşa sokakları, 11.00-16.00'da Atatürk Mahallesi Turgut Özal, Meriç, Sedef sokakları, 23.00-23.59'da, Küçükbakkalköy Mahallesi Ulusoy, Gaye, Gamze, Şerif Ali, Patika Yol sokakları, Beykoz'da 12.00-15.30'da Yeni Mahalle Nar, Nişangah, Dikilitaş sokakları, Çekmeköy'de 09.00-18.00'de Hüseyinli Mahallesi Avcı Çıkmazı, Ayazma sokakları elektrik alamayacak.
Kadıköy'de 09.00-14.00'te 19 Mayıs Mahallesi Mehpare, Bölen, Turaboğlu, Yazar, İnönü, Yıldız sokakları, 09.00-17.00'de Erenköy Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak, 09.00-18.00'de Koşuyolu Mahallesi Şair Muhibbi, Görgülü, Koşuyolu, Sabitbey sokakları, 13.00-17.00'de Erenköy Mahallesi Kaptan Arif Sokak, Kartal'da 09.30-13.30'te Hürriyet Mahallesi Turna, Çınar, Dekor sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.
Pendik'te 08.00-13.00'te Yenişehir Mahallesi Osmanlı, Mustafa Akyol, Millet, Menekşe, Gökay, Cumhuriyet, Akkaya, Gül, Zambak, Lale sokakları, 09.00-13.00'te Velibaba Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak, Ahmet Yesevi Mahallesi Vişne, Öğretmen, Çobanoğlu, Aşık Mahsuni, Müstakil, Temkin, Güneysu sokakları, 13.00-18.00'de Şeyhli Mahallesi Safa, Mizan, Kumsal, Hacı Osman, Akyazı, Kaya sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.
Sultanbeyli'de 09.00-17.00'de Ahmet Yesevi Mahallesi Gazi Paşa, Ensar, Hicret, Damar, Eyüp, Ahmet Kavak, Demokrasi, Şan, Tebliğ, Süleyman Gazi, Nazır, Kuşçayırı, Kaptanı Derya, Gönül sokaklarına, 09.00-18.00'de Necip Fazıl Mahallesi Yeşilbük, Sarıca, Kuşluk, Kınalıtaş, Kaynarca, Gülaçar, Gazitepe, Çimenli, Erdoğan Tuna, Çalıkuşu, Cihat, Bahçeli, Arif, Sabit, Mescidi Aksa, Rıhtım, Ressam, Gaziantep, Pembe, Kutluca, Kumru, Köprülü, Kestane, Kefal, İşaret, Hüsün, Hasır, Habi sokaklarına elektrik verilemeyecek.
Tuzla'da 02.00-05.00'te, Aydıntepe Mahallesi Kızılçam Sokak, 14.00-18.00'de Aydıntepe Mahallesi Polat, Berkant, Gülle, Muazzez, Fedakar, Menzil, Işık sokaklarına, Ümraniye'de 10.00-13.00'te Tepeüstü Mahallesi Bizim Sokak, Çakmak Mahallesi Avcı, Kaşgarlı Mahmut, Saatçi, Mekan, Alsancak, Ağaoğlu, Varan, Tavukçuyolu, Kartanesi, Baraj, Bağcı, Abide, Abant, Nusret sokaklarına, 13.00-18.00'de Parseller Mahallesi Kesikkaya Sokak, Aşağı Dudullu Mahallesi Bostan, Yengi sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.
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